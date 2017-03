Nach dem Aus in den Pre-Playoffs Rundumschlag beim ERC Ingolstadt

Der ERC Ingolstadt hat nach einer enttäuschenden Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu einem Rundumschlag ausgeholt: Der bisherige sportliche Leiter Jiri Ehrenberger muss ebenso gehen wie Co-Trainer Petr Bares und neun Profis.

Die Entscheidung ist die Reaktion des Vereins auf die enttäuschende Saison, in der sich der Deutsche Meister des Jahres 2014 nicht für die Playoffs qualifizieren konnte. In den Pre-Playoffs war der ERC als Favorit an den Fischtown Pinguins Bremerhaven gescheitert.

Zunächst wurde der 61-Jährige Ehrenberger von seinen Aufgaben entbunden. Er hatte das Amt Anfang 2014 übernommen, kurz danach holte der Tscheche mit den Panthern den Meistertitel in der DEL.

Die weiteren Personalentscheidung betreffen den Trainerstab und den Kader. Co-Trainer Petr Bares rückt wieder ins zweite Glied und wird künftig wieder im nachwuchsbereich arbeiten. Peppi Heiß, der zuletzt die U19 und die DEL-Torhüter betreute, verlässt den ERC im Sommer, wie der Klub weiter mitteilte. Außerdem müssen neun Profis den Verein verlassen, darunter Torhüter Marco Eisenhut. Alle Spieler werden am Sonntag bei der Saisonabschlussfeier verabschiedet.