Ingolstadts neuer Sportdirektor ERC setzt auf "Deutsch-Bayer" Mitchell

Mitchell ist in der DEL kein Unbekannter. Zuletzt war er Coach bei den Straubing Tigers. In den Klubs sorgte er als Trainer und teils in Doppelfunktion als Sportdirektor für Furore. Mit den Außenseiterklubs Augsburg und Straubing erreichte er die K.o.-Runde. 2010 stieß er mit den Schwaben überraschend gar bis ins DEL-Finale vor, 2016 warfen seine Tigers den ERC aus dem Playoffrennen. Jetzt soll der 49-Jährige mithelfen, eine enttäuschende DEL-Saison vergessen zu machen. Sein sportlichen Ambitionen definierte er deutlich: "Ziel ist, regelmäßig das Viertelfinale zu erreichen", so Mitchell. Auch wegen der kurzen Entfernung zu meinem Lebensmittelpunkt in Landsberg am Lech war er "sehr an der Position beim ERC interessiert", sagte er. "Ich wollte unbedingt in Bayern bleiben", untermauerte er seine Entscheidung. Zur Vertragslaufzeit machte der ERC keine Angaben.

Drahtzieher für DEL-Größen

Der neue Sportdirektor gilt auch als Drahtzieher für zahlreiche DEL-Größen. Darin Olver, Barry Tallackson und Brady Lamb fanden über Mitchell den Weg in die Liga. Auch den vielfachen deutschen Nationalspielern Dennis Endras, Benedikt Kohl und Florian Kettemer ebnete er den Weg in die oberste deutsche Spielklasse.

"Er kennt die DEL seit vielen Jahren und leistete an seinen Stationen gute Arbeit. Dazu hat er ein feines Näschen beim Scouting des nordamerikanischen Marktes und kennt sich mit der Kaderzusammenstellung aus." ERC-Geschäftsführer Claus Gröbner

Trennung von Ehrenberger nach Pre-Play-off-Pleiten

Anfang März hatte sich der ERC wegen des ausbleibenden sportlichen Erfolges von Sportdirektor Jiri Ehrenberger getrennt. Das Team hatte eine enttäuschende Saison hinter sich und war wie schon im Jahr zuvor in den Pre-play-offs gescheitert.