DEL Pre-Playoffs ERC Ingolstadt und Straubing Tigers scheiden aus

Beide bayerischen Eishockey-Teams verlieren ihre Pre-Playoff-Spiele: Nach 1:4 zu Hause unterliegt der ERC Ingolstadt auch in der zweiten Partie mit 5:6 in Bremerhaven. Straubing zieht in der dritten Verlängerung gegen die Eisbären Berlin mit 2:3 den Kürzeren.

Der Neuling aus Norddeutschland gewann gegen die favorisierten Ingolstädter nach furiosem Spielverlauf mit 6:5 (2:1, 2:2, 2:2) und entschied damit die "Best-of-3"-Serie bereits nach zwei Partien für sich. Gleichzeitig schrieb das Team von Coach Thomas Popiesch damit DEL-Geschichte: Noch nie zuvor war einem Aufsteiger in der DEL auf Anhieb der Einzug ins Viertelfinale gelungen. Der Meister von 2014 und Vize-Champion von 2015 scheiterte bereits zum zweiten Mal in Serie in den Pre-Playoffs.

Eishockey-Spektakel mit vielen Toren

Fischtown Pinguins Bremerhaven

Mike Hoefel (6.) und Jack Combs (20.) brachten die Gastgeber im ersten Drittel zweimal in Führung - nach zwischenzeitlichem Ausgleich von John Laliberte (13.). Im zweiten Abschnitt drehten die Oberbayern durch Tore von David Elsner nach einem Pass von Torhüter Timo Pielmeier (25.) und Petr Taticek (26.) zunächst das Spiel. Doch Jordan Owens und Ross Mauermann ließen mit einem Doppelschlag innerhalb von 26 Sekunden (34.) wieder die Fans der Fischtown Pinguins jubeln. Zum Auftakt des dritten Drittels glich Brandon Buck in 5:3-Überzahl für Ingolstadt aus (41.). Nur 54 Sekunden später traf Owens zum zweiten Mal (42.). Jason Bast erhöhte auf 6:4 (47.). Brian Salcido (48.) verkürzte noch einmal, konnte das Aus der Ingolstädter aber nicht mehr verhindern.

Im Viertelfinale wartet der EHC München auf die Fischtown Pinguins

In der Runde der letzten Acht wartet von Dienstag an Titelverteidiger und Hauptrunden-Erster EHC Red Bull München. "Wir dürfen Viertelfinale spielen und das ist eine große Ehre für uns", so Popiesch zur Rollenverteilung. Das Viertelfinale wird im Modus "Best-of-7" gespielt. Zum Weiterkommen sind dann vier Siege nötig.

Straubing Tigers halten lange dagegen

Nach der 3:1-Niederlage am Mittwoch in Berlin kassieren die Straubing Tigers im zweiten Spiel zu Hause ebenfalls eine Pleite - obwohl sie sehr lange gut mithielten. Nach 60 Minuten stand es 2:2, die Niederbayern kämpften sich in die Verlängerung und in die zweite und in die dritte Verlängerung. Dann aber mussten sie sich doch geschlagen geben, weil die Eisbären in der 104. Minute durch Jamie MacQueen den entscheidenden Treffer markierten. Es war die sechstlängste Partie in der DEL-Geschichte. Damit ist für die Straubinger auch die Saison beendet.

Über 5.600 Zuschauer erlebten ein packendes Spiel, in dem die Niederbayern in der 5. Minute durch Verteidiger Sean Sullivan in Führung gingen. Diese hatte aber nur 30 Sekunden bestand, dann glich Alexander Roach aus. In der 12. Minute erzielte der Straubinger Scott Timmins das 2:1, Spencer Machacek schaffte in der 31. Minute den erneuten Ausgleich.

Viertelfinale zwischen Adler Mannheim und Eisbären Berlin

Für den siebenmaligen Meister Berlin geht es von Dienstag an gegen den Hauptrundenzweiten Adler Mannheim weiter.