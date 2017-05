Eishockey-WM Ziel ist das Viertelfinale

Am Freitag beginnt in Paris und Köln die Eishockey-WM. Im Kader von Bundestrainer Marco Sturm stehen mit Dennis Seidenberg, Thomas Greis und Tobi Rieder drei NHL-Stars; weitere sollen folgen. Ziel ist das Viertelfinale, allerdings warten in den ersten drei Spielen absolute "Schwergewichte" auf das DEB-Team.

Münchens Verteidiger Konrad Abeltshauser bekommt trotz der schweren Aufgabe leuchtende Augen, wenn man ihn auf das Auftaktspiel gegen die USA anspricht – seine erste WM überhaupt, und das vor eigenem Publikum. Das könnte was Großes werden: "Manchmal braucht man so einen Schub. Da ist es super, wenn man den Rückhalt von den Fans bei der Heim-WM hat", so Abeltshauser.

"Gegen die USA anzufangen, das ist immer so ein bisschen 'ne Wundertüte." Franz Reindl

Rückhalt wird möglicherweise nötig sein. Denn am ersten Wochenende heißen die Gegner USA, Schweden und Russland. "Da kann es auch mal passieren, dass man mit null Punkten rausgeht", sagt DEB-Präsident Franz Reindl. Ziel ist auf jeden Fall das Viertelfinale.

NHL-Trio muss vorangehen

Thomas Greiss von den New York Islanders steht im DEB-Kader.

Wenn es so kommen sollte, wäre die Euphorie der Heim-WM wohl erst mal weg. Doch genau das möchte der Bundestrainer verhindern. Er hat einen Kader zusammengebaut, der definitiv stärker einzuschätzen ist, als der, der bei der letzten Heim WM 2010 überraschend ins Halbfinale einzog. Drei von fünf NHL-Stars sind schon da: Dennis Seidenberg, Torwart Thomas Greiss und Sturm-Ass Tobi Rieder – und der ahnt: Gigantenwochenende hin oder her – bei der Heim-WM wird einiges erwartet.

Wille, Leidenschaft und Stolz

Fest steht: Zwei NHL-Stars werden noch nachkommen, spätestens zu den sogenannten Spielen auf Augenhöhe gegen Italien, Lettland, Dänemark und die Slowakei, braucht man sie: Die Leader aus Übersee.

Das Ziel, hinter vorgehaltener Hand, ist das Viertelfinale, und das mit viel Dampf - so schwebt es Marco Sturm jedenfalls vor: "Am Ende des Tages will ich einfach nur sehen, dass die deutsche Mannschaft alles gegeben hat, tolles Eishockey gespielt und mit Wille, Leidenschaft und Stolz Deutschland vertreten hat." Allerdings: Um dieses Ziel zu erreichen, ist eigentlich kein Patzer erlaubt, sollte man am Auftaktwochenende gegen die Großen nichts mitnehmen.

Die ersten WM-Spieltage

Gruppe A in Köln:

Schweden - Russland (Fr., 16.15)

USA - Deutschland (Fr., 20.15)



Lettland - Dänemark (Sa., 12.15)

Slowakei - Italien (Sa., 16.15)

Deutschland - Schweden (Sa., 20.15)



Italien - Russland (So., 12.15)

USA - Dänemark (So., 16.15)

Lettland - Slowakei (So., 20.15)



Deutschland - Russland (Mo., 16.15)

USA - Schweden (Mo., 20.15)



Italien - Lettland (Di., 16.15)

Slowakei - Döänemark (Mo., 20.15)

Gruppe B in Paris:

Finnland - Weißrussland (Fr., 16.15)

Tschechien - Kanada (Fr., 20.15)



Schweiz - Slowenien (Sa., 16.15 Uhr)

Weißrussland - Tschechien (Sa., 16.15)

Norwegen - Frankreich (Sa., 20.15)



Slowenien - Kanada (So., 12.15)

Finnland - Frankreich (So., 16.15)

Norwegen - Schweiz (So., 20.15)



Weißrussland - Kanada (Mo., 16.15)

Finnland - Tschechien (Mo., 20.15)



Slowenien - Norwegen (Di., 16.15)

Schweiz - Frankreich (Di., 20.15)