Eishockey Straubing Tigers trennen sich von Trainer Stewart

Der sportliche Leiter Jason Dunham erklärte, die Leistungen der Mannschaft in den letzten Wochen hätten nicht den Erwartungen entsprochen. Der Kanadier Stewart, der 2001 mit den Adlern Mannheim deutscher Meister geworden war, aber früher auch immer wieder durch kleine Eklats auffiel, war seit April Coach in Straubing. Er scheiterte aber daran, dem Team ein neues System beizubringen. In 13 Spieltagen verloren die Tigers achtmal und sind Tabellenletzter.

"Wir haben Bill Stewart geholt, um die sportliche Entwicklung des DEL-Standortes Straubing weiter voranzutreiben. Dies ist leider nicht gelungen. Das Spiel vom gestrigen Abend hat gezeigt, dass Handlungsbedarf besteht." Jason Dunham

"Absoluter Leistungs- bzw. Siegeswille" gefordert

Ein Nachfolger für William Stewart steht noch nicht fest. Die Trainingsleitung übernimmt bis auf weiteres Co-Trainer Rob Leask. "Von der Mannschaft erwarten wir nun eine positive Entwicklung und absoluten Leistungs- bzw. Siegeswillen, damit die gesteckten Ziele erreicht werden können", sagte Dunham.