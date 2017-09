Eishockey-Saisonvorschau Hoffnung für Straubing durch Stewart und Zalewski

In der Vergangenheit haben die Straubing Tigers zwar oft große Vereine ärgern können. Der ganz große Erfolg blieb dennoch aus. Wie schlagen sich die Niederbayern in der neuen Saison? Unsere Eishockey-Saisonvorschau - ab sofort täglich mit einem bayerischen Klub.

Bill Stewart wird nun den Verein führen, obwohl er in seiner Vergangenheit öfters negativ aufgefallen ist. Beispielsweise durch Prügeleien mit anderen Trainern. Oder er täuschte Ohnmachtsanfälle vor, um Zeit zu schinden. Sportlich konnte er hingegen 2001 mit Mannheim Meister werden. Nun soll es mit Straubing aufwärts gehen.

Zalewski-Brüder wieder vereint

Die Mannschaft will zudem offensiver spielen. Helfen soll dabei der Königstransfer Mike Zalewski. Der 25 Jahre alte Kanadier war mehrmals kurz davor, dauerhaft in der besten Spielklasse des Eishockeys zu landen. Doch er erreichte nur sechs Einsätze für Vancouver in der NHL. Durch seinen Bruder Steven, der ebenfalls für Straubing spielt, will er nun noch kaltschnäuziger vor dem Tor werden. Mit 57 Scorerpunkten in seinen zwei bisherigen Saisons für die Tigers ist Steven ein sehr wichtiger Akteur.

Bescheidene Saisonziele

Die Mannschaft aus Straubing konnte in den letzten beiden Saisons zweimal Platz neun erreichen. Auch diesmal sollten die Tigers die Chance haben, es in die Pre-Playoffs zu schaffen. Verletzt sich jedoch einer der Leistungsträger, könnte es relativ eng werden. Andere Teams sind dafür entschieden besser aufgestellt.