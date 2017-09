Eishockey-Saisonvorschau EHC München erneut das Maß aller Dinge

Die Münchner haben ihren exquisiten Kader noch einmal verstärkt. Damit bleibt der EHC das Maß aller Dinge und peilt in seiner achten DEL-Saison bereits den Titel-Hattrick an. Unser nächster Teil der Eishockey-Saisonvorschau.

Der EHC glänzt mit einem Etat von knapp 13 Millionen Euro, einem herausragenden Kader und Don Jackson hinter der Bande. Der Amerikaner hat als DEL-Chefcoach bereits sieben Titel geholt, so viele wie kein anderer. Mit München war er zuletzt zweimal ganz oben. Dementsprechend formuliert der Meister sein Saisonziel ganz offensiv: den dritten Titel in Folge. Die Ambitionen untermauerte das Team bereits vor dem ersten Bully in der DEL in den ersten vier Gruppenspielen der Champions League, die gegen teils hochkarätige Gegner allesamt gewonnen wurden. Kein Wunder, dass elf der 14 DEL-Trainer in einer Umfrage München zum ersten Anwärter auf die Meisterschaft erklärten.

"Wir wollen Champion sein!" Coach Don Jackson

Kernteam gehalten und gezielt verstärkt

Obwohl sich vor allem die Konkurrenz aus Mannheim und Köln gut verstärkt hat, spricht einiges für einen erneuten Durchmarsch der Münchner. Zum einen hat der Meister sein Team im Großen und Ganzen halten können. Nur drei Neuzugänge gab's im Sommer – und die machen München eher noch stärker. "Jeder unserer Transfers bringt unsere Mannschaft nach vorne. Und die haben sich alle schon super eingegliedert in die Mannschaft", sagt Konrad Abeltshauser. Herausragend dabei ist Nationalstürmer Patrick Hager. Er war in seiner Karriere bisher überall ein Leader - giftig, schnell, gut am Stock. Er ist ein Stürmertyp, wie er den Münchnern noch gefehlt hat.

Auch in der Verteidigung gibt es Veränderungen: Der 41-jährige Defensivhaudegen Deron Quint und der zuletzt schwächelnde Richie Regehr wurden ausgemustert. Dazugekommen sind dafür ein Däne und ein Kanadier: Mats Lauridsen und Ryan Button. Die Behäbigkeit, die die Münchner Defensive manchmal an den Tag legte, soll damit vorbei sein. Beide sind nach hinten kompromisslos, nach vorne druckvoll und pfeilschnell.

"Wir sind nicht alle hundert Prozent fit. Aber deswegen haben wir einen sehr tiefen Kader, dass wir Verletzungen einfacher wegstecken können." Konrad Abeltshauser

Krönung für Wolf, Jaffrey und Aucoin

Und noch etwas spricht für den EHC. Der Titelhunger ist vor allem bei drei Spielern besonders groß. Für Michael Wolf, Jason Jaffrey und Keith Aucoin, alle mittlerweile über Mitte 30, könnte es die letzte Profisaison sein. Die langjährigen Leistungsträger werden alles daran setzen, die Karriere mit einem Triple zu krönen. "Wir gehen in jedes Spiel, um es am Schluss zu gewinnen", lautet dementsprechend das Credo des Flügelspielers Wolf.