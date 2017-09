Eishockey-Saisonvorschau Augsburger Panther wollen wieder Platz sechs

Vergangene Saison landeten die Augsburger überraschenderweise auf Platz sechs der Hauptrunde. Im Viertelfinale mussten sich die Panthers erst im siebten Spiel den Nürnberg Ice Tigers geschlagen geben. Um an diese sportlichen Erfolge anknüpfen zu können, sind starke Leistungen gefordert. Von Vorteil dürfte dabei sein, dass das Team fast gleich geblieben ist.

"Wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Wenn wir sechster werden wollen, müssen wie eine verdammt starke Saison spielen." Sportmanager Duanne Moeser

White soll Hanowski als Stürmer ersetzen

Nur einen Abgang hat der Augsburger Verein zu vermelden. Ben Hanowski ist zu den Kölner Haien gewechselt. Mit jeweils 20 Scorerpunkten in den letzten beiden Spielzeiten war der Stürmer ein wichtiger Akteur. Die Panthers verpflichteten als Ersatz einen technisch versierten Topscorer: Matt White, ein Linksaußen aus den USA, soll Hanowski ersetzen. Der 28-Jährige glänzt durch seine exzellente Schlittschuhtechnik und sein feines Näschen im Torabschluss. Bei den Milwaukee Admirals konnte sich der US-Amerikaner in der zweitklassigen AHL mit 41 Scorerpunkten in den Fokus europäischer Teams spielen.

"Es ist ein Traum ihm zuzuschauen." Sportmanager Duanne Moeser

Zwei Yougsters als weitere Verstärkung

Daniel Schmölz ist zudem von Schwenningen zu Augsburg gewechselt. Auch dank seiner zuletzt starken Form könnte der 25-jährige Allrounder wichtig für die Panthers werden. Für die Wild Wings kam er in der letzten Saison auf 21 Scorerpunkte. Der dritte Neuzugang heißt Christian Kretschmann. Der Mittelstürmer kommt von den Krefeld Pinguinen und wurde trotz seiner erst 24 Jahren von Trainer Mike Stewart als erfahrener DEL-Spieler gelobt.