Eishockey Keith Aucoin - Münchens erfahrene Lebensversicherung

Er ist mit 38 Jahren einer der erfahrensten Profis der Münchner und immer dann zur Stelle, wenn es besonders wichtig wird: Keith Aucoin sieht aus wie ein typischer Eishockey-Spieler - 1,75 Meter groß, breite Schultern, und keine oberen Schneide-Zähne mehr. Der Amerikaner ist schon 20 Jahre im Profi-Eishockey unterwegs, hat viel erlebt. Aber so ein Tor wie zuletzt gegen Bremerhaven (3:2) hat er noch nicht oft geschossen:

"Der gegnerische Torwart ist mit Vollgas aus seinem Tor gefahren, nachdem wir den Puck hinten rausgeschossen hatten. Die Scheibe ist irgendwie zu mir geprallt und ich musste sie dann aus 10 Metern nur noch ins leere Tor schieben. Normalerweise ist das Tor ja nur dann leer, wenn der Gegner kurz vor Schluss den Goalie rausnimmt um einen Feldspieler mehr zu haben. Und dieses Tor war ja auch noch extrem wichtig." Keith Aucoin

Trainer Don Jackson lobt

Es war der Siegtreffer zum 3:2 für den EHC gegen Bremerhaven. Auch das zwischenzeitliche 2:1 hat Aucoin geschossen, der für Trainer Don Jackson einer der wichtigsten Spieler ist.

"Er ist ein sehr erfahrener Spieler und sehr geduldig. Er wurde ja auch schon in den USA Meister, mit uns im letzten Jahr. Und vor allem in den Playoffs zeigt er immer Topleistung, das ist schon speziell." Trainer Don Jackson

Schon in der letzten Saison ist Aucoin in den Playoffs zum unersetzlichen Elementerteilchen und zur Münchner Lebensversicherung geworden. "Es hilft mir, dass ich schon so viele wichtige Spiele in meiner Karriere gemacht habe: Stanley-Cup-Finals, Playoffs, ganz egal. Und alle großen Spieler legen nochmal eine Schippe drauf in den Playoffs und das nehme ich mir auch immer vor“, sagt der Ex-NHL-Spieler. Für Carolina, Washington oder St. Louis hat er in den USA bereits gespielt. Und auch die jungen Spieler wie Dominik Kahun reißt er mit seiner Art mit - für die Münchner könnte das auf dem Weg zum zweiten Titel in Folge noch entscheidend werden.