Deutsche Eishockey-Liga Nürnberg erobert Tabellenspitze

Neuer DEL-Spitzenreiter sind die Nürnberg Ice Tigers, die sich Mannheim erst nach Penaltyschießen mit 1:2 geschlagen geben mussten und so an den Augsburger Panther vorbeizogen. Die Schwaben verloren in Köln 3:6 und sind nun Dritter.