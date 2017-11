Eishockey Champions League EHC München scheitert im Achtelfinale

Der EHC München hat den Einzug ins Viertelfinale der Eishockey Champions League verpasst. Nach dem 3:2 im Hinspiel mussten sich die Münchner in einem packenden Rückspiel dem SC Bern mit 2:5 geschlagen geben.

Die Münchner konnten die Partie vor 2.690 Zuschauern in den ersten beiden Dritteln ausgeglichen gestalten. In beiden Abschnitten ging das Team von Trainer Don Jackson in Führung, kassierte aber jeweils postwendend den Ausgleich. Brooks Macek (10. Minute) und Derek Joslin (22.) waren erfolgreich.

Ein Unentschieden hätte dem Deutschen Meister zum ersten Einzug einer deutschen Auswahl in die Runde der besten acht Mannschaften gereicht, doch im Abschlussdurchgang erhöhte der 15-maligen Schweizer Champion das Tempo und den Druck.

In der 44. Minute rettete David Leggio stark gegen Andrew Ebbett, wenig später war der Goalie allerdings chancenlos. Zehn Minuten vor dem Ende kassierte er den vierten Treffer für den SCB. München brauchte ein Tor für die Verlängerung, scheiterte aber am starken Berner Schlussmann. In der 57. Minute sorgte wiederum Andrew Ebbett für die Entscheidung.

"Wir haben gegen eine sehr schnelle und talentierte Mannschaft verloren. Als es im letzten Drittel darum ging ein Tor zu schießen, konnten wir nicht mehr zulegen, weil uns die Kraft gefehlt hat." EHC Trainer Don Jackson

Im Viertelfinale treffen die Eidgenossen nun auf die Växjö Lakers aus Schweden, die sich gegen den EC Red Bull Salzburg durchsetzten. Zuvor hatten auch die Adler Mannheim gegen den schwedischen Vizemeister Brynäs IF Gävle das Weiterkommen verpasst.