Eishockey/DEL Doug Shedden neuer Headcoach beim ERC Ingolstadt

ERC-Sportdirektor Larry Mitchell lobt Shedden als Mann, der alle Voraussetzungen mitbringe, die der ERC Ingolstadt in der jetzigen Situation brauche. "Er hat Erfahrungen in den besten Ligen Europas gesammelt, hat unter anderem als Nationaltrainer bewiesen, schnell mit einer Mannschaft klar zu kommen und Qualitäten, das Ruder in einer schwierigen Situation herumzureißen.“

Doug Shedden erhält einen Vertrag bis Saisonende und wird das Team nach Weihnachten übernehmen. Mitchell, der nach der Entlassung von Tommy Samuelsson auch das Traineramt innehatte, kann sich ab sofort wieder auf seine Aufgabe als Sportdirektor konzentrieren.

Viel Erfahrung als Spieler und Trainer

Shedden bringt viel internationale Erfahrung als Spieler und Trainer mit. In der National Hockey League (NHL) bestritt er 416 Partien, 240 Spiele waren es in der AHL, Später lief er dann in Italien und der Schweiz für Bozen und Davos auf. Als Trainer stand Shedden seit 2005 durchgehend bei europäischen Klubs unter Vertrag. Die längste zeit arbeitete er beim EV Zug (2008-2014), zuletzt stand er von 2015 bis Januar 2017 beim HC Lugano an der Bande.

Die finnische Nationalmannschaft führte er 2008 zu WM-Bronze. Mehrfach gehörte er auch zum Trainerstab des Teams Kanada. 2012 gewann er mit den Kanadiern als Chefcoach den Spengler Cup. Bei der WM 2013 war Shedden Co-Trainer der kanadischen Nationalmannschaft.