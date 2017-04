DEL-Playoff-Finalserie "Offenes Duell" geht in die zweite Runde

96 Minuten stecken dem EHC München und den Grizzlys Wolfsburg nach dem ersten Finalspiel am Sonntag schon in den Knochen. Heute schon geht es in Wolfsburg weiter. Für Bundestrainer Marco Sturm ein offenes Duell.

Die Best-of-seven-Serie sei "vollkommen offen", so der Bundestrainer, der die deutsche Nationalmannschaft zur Zeit auf die WM in Mai vorbereitet. "Es kann sich schnell etwas ändern. Ein Spiel bedeutet nichts. Und wer die Wolfsburger kennt, der weiß, dass sie speziell zuhause wieder voll angreifen werden."

Kettemer: "Kein Zuckerschlecken"

Damit rechnen auch die Münchner. Nach deren hart erkämpften Sieg im ersten Duell will der EHC heute (19.00 Uhr) in Wolfsburg nachlegen. So leicht wie vor einem Jahr, als München die Finalserie mit 4:0 gewann, wird es sicher nicht noch einmal. Verteidiger Florian Kettemer etwa erwartet erneut einen harten Kampf: "Wir spielen um die Deutsche Meisterschaft. Das wird kein Zuckerschlecken."

Wolfsburgs Coach setzt auf Disziplin

Wolfsburg indes will sich für die späte Niederlage in der zweiten Verlängerung revanchieren und erstmals in der Klub-Historie eine Final-Partie der DEL für sich entscheiden. Headcoach Pavel Gross ist zuversichtlich: "Wir spielen gegen eine Topmannschaft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir sie gut spielen können. Wir müssen uns einfach mental vorbereiten und gut laufen." Anders als in Spiel eins verlangt Gross mehr Disziplin, also weniger Strafzeiten von seinen Spielern: "Der Schläger gehört aufs Eis. Da müssen wir aus unseren Fehlern lernen."

Spiel drei steigt am Gründonnerstag (19.30 Uhr) wieder in München.