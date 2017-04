DEL-Playoff-Finalserie EHC will Grizzlys-Aufwind im Keim ersticken

Es geht weiter Schlag auf Schlag in der DEL-Finalserie: Heute treffen sich die Teams wieder in Wolfsburg, wo der EHC München den Aufwind der Grizzlys im Keim ersticken will.

Stattdessen wollen die Münchner einen weiteren Schritt in Richtung Titelverteidigung machen. Nach den ersten drei von maximal sieben Spielen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) steht es noch 2:1 nach Siegen für den bayerischen Titelverteidiger. Die Niedersachsen hatten am Donnerstag aber das dritte Spiel in München gewonnen. Zum Titel sind vier Siege notwendig.

Das Playoff-Finale im Überblick

Spiel 1 (9.4.): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, 3:2 OT

Spiel 2 (11.4.): Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 2:3

Spiel 3 (13.4.): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 1:2

Spiel 4 (15.4., 19.00 Uhr): Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München

Spiel 5 (17.4., 15.15 Uhr): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg

Spiel 6, optional (19.4., 19.30 Uhr): Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München

Spiel 7, optional (21.4., 19.30 Uhr): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg

(Playoff-Stand: 2:1)