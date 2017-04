DEL-Playoffs München im Finale, Nürnberg bleibt im Rennen

Red Bull München - Eisbären Berlin 2:1 n.V.

Die Münchner setzten sich im fünfte Spiel der DEL-Halbfinalserie gegen die Eisbären Berlin mit 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung durch. Damit entschieden sie die Serie mit 4:1 Spielen für sich. Das entscheidende Tor erzielte Kapitän Michael Wolf in der 72. Spielminute. München wartet nun auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Nürnberg und Wolfsburg (Spielstand 2:3), am kommenden Sonntag steigt das erste von maximal sieben Finals.

Laurin Braun (14.) brachte die Eisbären im ersten Drittel in Führung, Frank Mauer (33.) glich für die Münchner vor 6142 Zuschauern im ausverkauften Olympia-Eisstadion im zweiten Abschnitt aus. Der Treffer von Wolf sorgte dann in der Overtime für die Entscheidung in einem umkämpften und hitzigen Spiel.

Wegen eines Feueralarms war die Begegnung beim Stand von 1:1 im letzten Drittel unterbrochen worden. Das Eisstadion wurde bei einer verbleibenden Spielzeit von 11:26 Minuten komplett geräumt. Ersten offiziellen Informationen zufolge hatten Berliner Zuschauer einen Feuermelder eingeschlagen, wodurch der Alarm ausgelöst wurde. Erst nach eingehender Prüfung gab die Feuerwehr die Halle wieder frei.

Nürnberg Ice Tigers - Grizzlys Wolfsburg 4:1

Die Nürnberg Ice Tigers halten sich durch einen 4:1-Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg im Rennen um das DEL-Finale. Allerdings liegen die Franken in der Best-of-seven-Serie weiterhin hinten. Zwei Siege müssen jetzt her. Nürnberg wehrte den ersten Matchpuck der Wolfsburger vor eigenem Publikum ab und sicherte sich dafür den notwendigen Erfolg im fünften Spiel. In der Serie liegen die Nürnberger mit 2:3 hinten und brauchen am Dienstag (19.30 Uhr) einen weiteren Sieg. Gewinnt Nürnberg erneut, wäre ein siebtes und entscheidendes Spiel am Freitag notwendig.

Der Vorrundendritte aus Nürnberg machte im fünften Spiel der Serie vor 7672 Zuschauern von Beginn an Druck und ging durch Marco Pfleger (6. Minute) in Führung. Zudem überzeugte im Tor der Franken Nationaltorhüter Andreas Jenike, der diesmal den Vorzug vor Jochen Reimer bekam. Im Mitteldrittel erhöhte erneut Pfleger (24.), nur 86 Sekunden später traf Philippe Dupuis (26.) nach einer tollen Einzelleistung zum 3:0. Wolfsburg verkürzte noch einmal durch Philip Riefers (32.), aber gleich zu Beginn des Schlussdrittels sorgte Jesse Blacker (41.) für die Vorentscheidung.