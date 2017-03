DEL-Play-Off-Halbfinale München gewinnt, Nürnberg verliert

Der EHC Red Bull München hat das zweite Halbfinal-Spiel in Berlin gewonnen. Durch einen 2:1-Sieg stellten die Landeshauptstädter auf 1:1 in der Best-of-Seven-Serie. Die Nürnberg Ice Tigers unterlagen 3:5 in Wolfsburg; es steht ebenfalls 1:1.

Der Titelfavorit aus München geriet vor über 14.000 Zuschauern in Berlin mit 0:1 in Rückstand. Den Treffer für die Gastgeber erzielte Julian Talbotin der 9. Minute. Mit einem satten Schuss in den Winkel gelang Keith Aucoin in der 28. Minute der verdiente Ausgleichstreffer für die Isarstädter. Bereits zwei Minuten später legten sie nach einer tollen Kombination zwischen Jon Matsumoto und Michael Wolf nach: Jason Jaffray verwertete den Rebound zum 2:1-Endstand.

"Es war heute wieder ein typisches Playoff-Spiel mit viel Härte. Wir wussten, dass die Berliner vielleicht ein bisschen müde sein werden. Durch unsere Niederlage zu Hause hatten die Eisbären das Momentum auf ihrer Seite, jetzt haben wir zurückgeschlagen." Münchens Steve Pinizzotto

Ice Tigers gleichen nach 0:3 aus und verlieren doch

Die Franken hatten am Freitag noch mit 5:1 triumphiert und waren auch in der zweiten Partie drauf und dran, ein 0:3 noch zu drehen: Yasin Ehliz (29.), Philippe Dupuis (32.) und der DEL-Spieler des Jahres, Patrick Reimer (42.), hatten für die Ice Tigers ausgeglichen. Als die Gäste im Schlussdrittel auf den Siegtreffer drängten, schlug Wolfsburg jedoch zu. Zunächst Brent Aubin (59.), anschließend Nicholas Johnson (60.) ins leere Nürnberger Tor entschieden die Partie zugunsten der Grizzlys, die nach furiosem Beginn und drei Toren durch Aubin (6.) und Gerrit Fauser (12./13.) binnen sieben Minuten scheinbar komfortabel geführt hatten.

"Ich bin natürlich ein wenig enttäuscht, weil wir nach dem Rückstand so ein Tor hergegeben haben. Wir haben das Tempo des Spiels über weite Strecken kontrolliert, hatten zwischenzeitlich aber vielleicht ein wenig Pech." Nürnberg-Coach Rob Wilson