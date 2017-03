DEL-Playoff-Halbfinale München übernimmt die Führung gegen Berlin

Die Münchener - mit Berlins Ex-Meistertrainer Don Jackson an der Bande - waren von Beginn an die dominierende Mannschaft auf dem Eis. Der Titelverteidiger stellte vor über 6.100 Zuschauern im Olympia-Eissportzentrum die Weichen für den Sieg bereits im Auftaktdrittel: Nach dem 1:0 durch Kapitän Michael Wolf in der 6. Minute in Überzahl sorgten Steven Pinizotto fünf Minuten später und Nationalstürmer Dominik Kahun (15.) bereits vor der ersten Sirene für klare Verhältnisse.

Anders als im ersten Spiel, in dem die Eisbären ein 0:2 wettmachten, kamen die Berliner nicht zurück und gerieten ein ums andere Mal in Schwierigkeiten. Nach Münchens weiteren Treffern erneut durch Wolf (30.) sowie Brooks Macek in der 37. Minute bahnte sich ein Debakel für die Gäste an. Vor dem Schlussabschnitt ersetzte Berlins Ersatztorhüter Marvin Cüpper Stammkeeper Petri Vehanen. Allerdings schonten die Hausherren im Schlussdrittel ihre Kräfte, so dass die Eisbären durch Laurin Braun (47.) sogar noch Ergebniskosmetik betreiben konnten.

Fortsetzung der Serie am Freitag

Berlin war in der Playoff-Serie in einem denkwürdigen Marathon-Match am vergangenen Freitag durch ein 3:2 etwas überraschend gegen den Hauptrunden-Sieger in Führung gegangen. München schlug jedoch am Sonntag mit einem 2:1-Erfolg bei den Eisbären zurück. Nun benötigt der EHC nur noch zwei weitere Siege zum erneuten Einzug in die Finals. Am Freitag spielt der amtierende Meister in Berlin.

EHC Red Bull München - Eisbären Berlin 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Tore: 1:0 Wolf (5:49), 2:0 Pinizzotto (10:03), 3:0 Kahun (14:39), 4:0 Wolf (29:14), 5:0 Macek (36:39), 5:1 Braun (46:17).

Zuschauer: 6142.

Strafminuten: München 6 - Berlin 16

"Die ersten beiden Partien waren ausgeglichener; das war das erste Spiel, das etwas deutlicher war. Wir haben es geschafft, unsere Tore zu schießen. Das Potential ist da, dass wir jedes Spiel viele Tore schießen - so müssen wir einfach weitermachen." Münchens Doppeltorschütze Michael Wolf

Zusammenfassung der Best-of-Seven-Serie

EHC München - Eisbären Berlin

Spiel 1 - 2:3 (n.V.)

Spiel 2 - 2:1

Spiel 3 - 5:1

Spiel 4 - (Freitag, 31. März, 19.30 Uhr)

Spiel 5 - (Sonntag, 2. April, 16.30 Uhr)

Playoff-Stand: 2:1