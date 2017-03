DEL-Playoff-Halbfinale Nürnberg Ice Tigers verlieren das dritte Spiel

Die Verlängerung musste die Entscheidung im dritten Halbfinalspiel bringen: Trotz einer 3:1-Führung unterlagen die Nürnberg Ice Tigers den Grizzlys aus Wolfsburg mit 3:4 in der Verlängerung. Damit gerieten die Franken in der Best-of-Seven-Serie mit 1:2 in Rückstand.

Ice-Tigers-Coach Rob Wilson ließ das gleiche Team wie bei der 3:5-Niederlage in Wolfsburg auflaufen. Jochen Reimer bekam im Tor erneut den Vorzug. Über zwei Drittel hatten die Franken zu Hause vor mehr als 7.600 Zuschauern eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. Der frühere NHL-Profi Brandon Prust erzielte die Führung in der fünften Minute. Nach dem Ausgleich durch Wolfsburgs Sebastian Furchner (13.) schossen Oliver Mebus (16.) und Rob Schremp (33.) die weiteren Treffer für die Nürnberger, denen am Ende die Kräfte zu fehlen schienen.

Ausgleich in der Schlussminute

Nicholas Johnson brachte den Gästen aus Niedersachsen mit dem Anschlusstreffer in der 45. Minute zum 2:3 zunächst frischen Schwung. In der Schlussminute rettete Nationalstürmer Gerrit Fauser die Mannschaft von Trainer Pavel Gross in die Overtime, in der Tyler Haskins in der 77. Minute zum Matchwinner wurde.

"Wir sind ein bisschen enttäuscht über ein paar Tore, die wir heute abgegeben haben. Darüber werden wir sprechen. Es war von Anfang an klar, dass es eine lange Serie werden wird." Nürnberg-Trainer Rob Wilson

Zum vierten Spiel stehen sich beide Mannschaften bereits am Freitag um 19.30 Uhr wieder in Wolfsburg gegenüber. Vier Siege sind zum Einzug ins Finale notwendig.