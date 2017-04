DEL-Playoff-Finalserie EHC München meisterlich - Titel pefekt

In der Neuauflage der "best of seven"-Finalserie aus dem vergangenen Jahr führte der Meister mit 3:1 Siegen. Am Sonntag nutzte der EHC dann gleich den ersten Matchball vor eigenem Publikum zum erneuten Titelgewinn. Gegen Wolfsburg agierten die Gastgeber deutlich cleverer und effektiver und machten den Sieg im fünften Spiel verdient mit 4:0 perfekt.

Matsumoto macht den Anfang

Die Münchner Kufenflitzer führten nach dem ersten Drittel mit 1:0. Sharrow hatte Jonathan Matsumoto hinter dem eigenen Tor die Scheibe abgeluchst, aber der Münchner setzte nach und holte sich den Puck zurück. Dann stand Matsumoto plötzlich allein vor Felix Brückmann und lies dem Goalie mit einem Schlagschuss keine Chance.

In der zweiten Halbzeit war Jerome Flaake bei seiner Torchance von Weiss zu Fall gebracht worden und rauschte zuerst in Keeper Brückmann und dann ins Tor. Gegen die Penalty-Entscheidung gab es keine Proteste. Der Münchner Stürmer legte abgeklärt zum 2:0 nach. Wolfsburg musste die Nerven behalten, wenn sie da noch dagegenhalten wollten.

EHC macht den Sack zu

Doch auch im letzten Drittel hatten die Münchner die besseren Ideen und vor allem mehr Glück auf ihrer Seite. Der dritte Treffer ging auf das Konto von Derek Joslin, der sich den Puck etwas weiter nach links in eine schöne Schussposition legte. Das Spielgerät kam flach und rutschte unter Brückmann in die Maschen. Brook Macek legte kurz darauf noch nach und verwandelt aus halblinker Position mit einem Flachschuss zum 4:0.

Das Playoff-Finale im Überblick

Spiel 1 (9.4.): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, 3:2 OT

Spiel 2 (11.4.): Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 2:3

Spiel 3 (13.4.): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 1:2

Spiel 4 (15.4., 19.00 Uhr): Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 2:7

Spiel 5 (17.4., 15.15 Uhr): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg

Spiel 6, optional (19.4., 19.30 Uhr): Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München

Spiel 7, optional (21.4., 19.30 Uhr): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg

(Playoff-Stand: 3:1)