Spiel fünf für den EHC München kann Meistertitel perfekt machen

Das Team von Trainer Don Jackson führt in der Best-of-Seven-Serie mit 3:1, ein Erfolg in der Partie ab 15.15 Uhr würde die Entscheidung bedeuten. Mit einem überragenden 7:2-Auswärtssieg am Samstag in Wolfsburg haben die Münchner ihre Klasse unterstrichen und wollen diesmal in der eigenen Halle alles klar machen. Der Meister bleibt offiziell aber noch zurückhaltend, obwohl Erfolgscoach Don Jackson kurz vor seinem persönlichen siebten DEL-Titel steht. Mit den Eisbären Berlin gewann Jackson schon fünf, im Vorjahr mit dem EHC ebenfalls gegen Wolfsburg einen weiteren.

Durchhalteparolen beim Gegner

Im Vorjahr hatte der EHC den Titel durch einen entscheidenden Sieg auswärts in Wolfsburg gefeiert. Sollten das Team um Kapitän und Torjäger Michael Wolf wie schon in Spiel drei daheim eine Niederlage kassieren, kommt es am Mittwoch in Niedersachsen zur sechsten von maximal sieben Partien. Für Wolf wäre es wie für den Club die zweite Meisterschaft am Stück. Der 36-Jährige erwartet für die fünfte Playoffpartie noch einmal ein hartes Stück Arbeit. Münchens Stürmer Jerome Flaake glaubgt hingegen, dass die Wolfsburger nach der zuletzt deutlichen Niederlage "etwas angeknackst sind". Von Zuversicht ist bei den Niedersachsen in der Tat kaum noch etwas zu spüren. Die Profis verkündeten eher Durchhalteparolen, etwa Sebastian Furchner: "Solange wir noch ein Spiel vor der Brust haben, sind wir noch im Geschäft."

Das Playoff-Finale im Überblick

Spiel 1 (9.4.): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg, 3:2 OT

Spiel 2 (11.4.): Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 2:3

Spiel 3 (13.4.): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg 1:2

Spiel 4 (15.4., 19.00 Uhr): Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München 2:7

Spiel 5 (17.4., 15.15 Uhr): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg

Spiel 6, optional (19.4., 19.30 Uhr): Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München

Spiel 7, optional (21.4., 19.30 Uhr): EHC Red Bull München - Grizzlys Wolfsburg

(Playoff-Stand: 3:1)