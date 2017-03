DEL-Playoff-Viertelfinale startet München und Mannheim die Favoriten

Die Münchner gehen zuversichtlich in die Runde der letzten acht Mannschaften: "Wir sind amtierender Meister, wir wollen das Ding natürlich noch einmal holen - das ist ganz klar, sonst wären wir nicht hier. Aber es ist noch ein weiter Weg bis dahin", weiß Frank Mauer. Dieser Weg beginnt mit dem Spiel gegen das Überraschungsteam aus Bremerhaven, das in den Pre-Playoffs den ERC Ingolstadt in zwei Partien ausgeschaltet hat. Der Aufsteiger hat in der Hauptrunde sogar die beiden Spiele in München gewonnen. Das heißt aber nichts für die Playoffs, stellt EHC-Kapitän Michael Wolf fest: "Es wird auf jeden Fall mal Zeit für einen Heimsieg!"

Der Neuling aus Bremerhaven schaffte es als erster Aufsteiger überhaupt in ein Playoff-Viertelfinale und ist sich klar über seine Außenseiterrolle. Trotzdem verspricht Pinguins-Manager Alfred Prey vor dem Start der "Best-of-Seven"-Serie: "Zu null werden wir die Serie jedenfalls nicht verlieren."

Adler Mannheim - Eisbären Berlin

Neben dem Titelverteidiger rechnet sich auch der Vorrunden-Zweite Adler Mannheim eine gute Chance im Rennen um die 23. Meisterschaft aus: "Es gibt viele Mannschaften, die Meister werden können. Wir haben eine Chance", verkündet Trainer Sean Simpson vor dem Duell mit den Eisbären Berlin. Für viele Eishockey-Experten gelten die Adler auch ohne den verletzten Nationalmannschafts-Kapitän Marcel Goc als formstärkstes DEL-Team dieser Saison. Nach zuvor zwölf Siegen am Stück verhinderte erst eine Pleite am letzten Spieltag gegen Straubing Platz eins nach der Vorrunde. Ein Aus gegen die Eisbären wäre nach deren katastrophalem Auftreten bislang allerdings fast schon eine Sensation.

Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther

Patrick Reimer

Mit den Ice Tigers aus Nürnberg und den Augsburger Panthern sind neben München noch zwei weitere bayerische Vertreter in den Viertelfinalspielen vertreten. Da sie gegeneinander antreten, kommt also mindestens ein Team aus Bayern ins Halbfinale. Vor allem der Vorrunden-Dritte aus Franken fühlt sich dieses Mal stark genug für den Titel. "Wir haben als Team die Chance, am Ende ganz oben zu stehen", sagte DEL-Topscorer Patrick Reimer, der zum dritten Mal nach 2014 und 2016 zum besten Spieler der Liga gewählt wurde.

Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg

Die Grizzlys Wolfsburg gelten als Geheimfavorit. Der Vizemeister und Hauptrunden-Fünfte startet auswärts beim Vierten aus Köln. Anders als etwa im Vorjahr sind die Niedersachsen diesmal weitgehend verschont von Verletzungen. Auch die Haie schielen auf den Titel: Der ehemalige bestbezahlte Verteidiger der Welt, Christian Ehrhoff, wechselte nach dem Ende seiner NHL-Karriere extra nach Köln und nicht in seine Heimatstadt Krefeld, um eine Meisterschaftschance zu haben.

Viertelfinale - Best of 7 - mit bayerischer Beteiligung

EHC Red Bull München - Fischtown Pinguins Bremerhaven



Dienstag, 7. März: EHC München - Fischtown Pinguins

Freitag, 10. März: Fischtown Pinguins - EHC München

Sonntag, 12. März: EHC München - Fischtown Pinguins

Mittwoch, 15. März: Fischtown Pinguins - EHC München

Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther