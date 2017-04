DEL-Playoff-Finalserie EHC München schafft den ersten Sieg

So lange ging ein Eishockey-Endspiel noch nie - die erste Partie der Serie war das achtlängste Spiel in der DEL-Geschichte und mit 96:12 Minuten das längste Finale. Das Duell um die deutsche Meisterschaft zwischen München und Wolfsburg könnte also zu einer hochspannenden Angelegenheit werden.

"Jeder hat gesehen, warum beide Mannschaften im Finale stehen. Das war 96 Minuten ein hochklassiges Spiel." EHC-Trainer Don Jackson

Dominik Kahun wurde mit seinem Tor in der 97. Minute zum Matchwinner für den Liga-Krösus und Topfavoriten auf die Meisterschaft. Die Wolfsburger indes müssen in ihrer Klub-Historie weiter auf den ersten Sieg in einer Finalserie warten. Diesen möchten sie am Dienstag (19.00 Uhr) in eigener Halle perfekt machen.

"Das war ein interessante Partie, eine lange Partie. Man hat gesehen, dass jeder Kleinigkeit ein Spiel entscheiden kann, jeder kleine Fehler." Wolfsburg-Coach Pavel Gross

Nach der 0:4-Niederlage in den Finals 2016 hatten sich die Gäste von Trainer Pavel Gross in München gut verkauft und die meist überlegenen Hausherren immer wieder in Verlegenheit gebracht. Armin Wurm (20.) und Sebastian Furchner (28.) hatten die Grizzlys zweimal in Führung geschossen. Brooks Macek (26.) und Yannic Seidenberg (36.) glichen jeweils aus, ehe Kahun die Verlängerung beendete. Münchens individuellen Klasse stellte Wolfsburg mannschaftlichen Einsatz entgegen.

Don Jackson

Die Niedersachsen haben im Halbfinale die Nürnberg Ice Tigers mit 4:2 aus dem Wettbewerb geschmissen. München hat sich mit 4:1 gegen Berlin durchgesetzt und ist auf dem Weg zum ersehnten zweiten Titel in Serie und dem siebten für Erfolgscoach Don Jackson, dem Rekordtrainer in der DEL.