EHC erobert DEL-Tabellenspitze Erfolgreicher Tag für bayerische Vereine

Die Mannschaft von Trainer Don Jackson lieferte im ersten Heimspiel der Saison eine starke Leistung ab. Überragender Münchner war der dreifache Torschütze Jerome Flaake, der sich über seine Treffer riesig freute: "Wir haben sehr dominant gespielt heute und mit allen Reihen viel Druck erzeugt. Ich will der Mannschaft mit Toren helfen und freue mich, dass es heute so gut geklappt hat. Wir schauen weiter von Spiel zu Spiel." Durch den Sieg im 600. DEL-Spiel von Kapitän Michael Wolf eroberten die Red Bulls die Tabellenführung.

EHC Red Bull München - Augsburger Panther, 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) Tore: 1:0 Flaake (18:18), 2:0 Christensen (24:04), 3:0 Flaake (25:00), 4:0 Jaffray (35:02), 4:1 Parkes (37:34), 5:1 Abeltshauser (46:58), 6:1 Flaake (58:27), 6:2 Rekis (58:52)

Schiedsrichter: Rohatsch/Schukies (Lindau/Herne)

Strafminuten: München 29 - Augsburg 6

Zuschauer: 4.350

Zuvor haben die Nürnberg Ice Tigers den 4. DEL-Spieltag mit einem 5:3-Auswärtserfolg in Krefeld eröffnet. Damit feierte der Vorjahresfinalist den ersten Saisonsieg nach regulärer Spielzeit. Nach einem 1:2-Rückstand drehten die Franken das Spiel im letzten Drittel.

Krefeld Pinguine - Nürnberg Ice Tigers, 3:5 (1:1, 1:0, 1:4) Tore: 1:0 Koziol (12:21), 1:1 Blacker (13:21), 2:1 Hambly (38:37), 2:2 Festerling (38:37), 2:3 Segal (48:09), 2:4 Steckel (51:24), 3:4 Koziol (51:42), 3:5 Blacker (59:19)

Schiedsrichter: Brüggemann/Melia (Iserlohn/Neuss)

Strafminuten: Krefeld 4 - Nürnberg 8

Zuschauer: 3.742

Die Straubing Tigers, die bis auf Weiteres auf den am Oberkörper verletzten Kapitän Sandro Schönberger verzichten müssen, besiegten den Liga-Neuling aus Bremerhaven zu Hause mit 2:0. Ein Arbeitssieg für das Team von Coach Larry Mitchell.

Straubing Tigers - Fischtown Pinguins Bremerhaven, 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) Tore: 1:0 Mitchell (00:54), 2:0 Renner (28:07)

Schiedsrichter: Bauer/Haupt (Nürnberg/Kempten)

Strafminuten: Straubing 16 - Bremerhaven 6

Zuschauer: 3.785

Der ERC Ingolstadt gewinnt klar gegen Iserlohn

Iserlohn Roosters - ERC Ingolstadt, 1:5 (0:3, 1:1, 0:1) Tore: 0:1 Elsner (04:57), 0:2 Buck (06:57), 0:3 Greilinger (07:29), 0:4 Boyce (30:10), 1:4 Rome (38:22), 1:5 Boyce (57:38)

Schiedsrichter: Schimm/Steinecke (Mühldorf am Inn/Erfurt)

Strafminuten: Iserlohn 16 - Ingolstadt 18

In den weiteren Partien besiegte der Rekordmeister Eisbären Berlin die Schwenninger Wild Wings mit 5:3 und Adler Mannheim gewann in Wolfsburg mit 4:2. Die letzte Begegnung des vierten Spieltags zwischen Düsseldorf und Köln findet erst am 20. November statt.