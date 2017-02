DEL geht in die Playoffs Meister München auf der Pole Position

Titelverteidiger EHC München ist zum Abschluss der Hauptrunde in der Deutschen Eishockey Liga an die Tabellenspitze gezogen. Insgesamt fünf bayerische Teams erreichten die Playoffs, Straubing sicherte sich auch noch einen Platz.

Der Meister aus Bayern gewann zwarmit Mühe 3:2 beim Neuling Pinguins Bremerhaven. Durch den Sieg zog der EHC München aber am letzten Spieltag der Hauptrunde noch an Adler Mannheim vorbei an die Tabellenspitze. Dabei profitierten die Bayern von der 1:4 (0:2, 0:0, 1:2)-Niederlage Mannheims gegen die Straubing Tigers. "Jeder will als Erster in die Playoffs", sagte Münchens dreifacher Torschütze Brooks Macek angesichts des Heimvorteils des Hauptrundensiegers. "Wir sind glücklich und feiern jetzt die nächsten Tage." München ist wie Mannheim damit auch für die Champions Hockey League qualifiziert.

Nürnberg und Augsburg trotz Niederlage im Viertelfinale

Die Kölner Haie, als Vierter direkt für das Viertelfinale qualifiziert, brachen nach gutem Start beim 2:4 (0:0, 1:4, 0:1) beim ERC Ingolstadt im zweiten Drittel ein - innerhalb von sechs Minuten kassierten die Haie vier Tore. Die Nürnberg Ice Tigers mit Hauptrunden-Topscorer Patrick Reimer (26 Tore/28 Vorlagen) verloren 3:4 (0:2, 2:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen bei den Schwenninger Wild Wings, stehen als Tabellendritte dennoch in der K.o.-Runde. Die Augsburger Panther verloren zwar mit 3:2 nach dem Penaltyschießen in in Düsseldorf, stehen aber trotzdem im Viertelfinale.

Erste Playoffrunde mit Straubing und Ingolstadt

Straubing als Tabellenneunter sicherten auch noch einen der Plätze in der ersten Playoff-Runde, die am 1., 3. und 5. März ausgetragen wird. Dort muss Bremerhaven zunächst zum ERC Ingolstadt reisen, auch Straubing spielt beim DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin erst einmal auswärts.

Augsburg und Nürnberg neben München bereits im Viertelfinale

Im Playoff-Viertelfinale, das am 7. März beginnt und im Best-of-seven-Modus ausgetragen wird, stehen neben München und Mannheim auch Nürnberg, Köln, Wolfsburg und Augsburg. Fest steht bereits, dass Nürnberg auf Augsburg trifft und Köln auf Wolfsburg. Die weiteren Paarungen hängen vom Ausgang der zwei Erstrunden-Duelle ab.