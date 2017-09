1. Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga Meister München gewinnt in der Verlängerung

Die Deutsche Eishockey-Liga ist mit einigen Überraschungen in die neue Saison gestartet. Der amtierende Meister aus München gewann erst in der Verlängerung, Augsburg und Nürnberg sorgten für bayerische Auswärtssiege. Im bayerischen Derby gewann Straubing in Ingolstadt.

Münchens Patrick Hager sorgte mit seinem 2:2 in der 59. Spielminute dafür, dass sich der Deutsche Meister zzunächst in die Verlängerung rettete. Die Krefeld Pinguine waren bis dahin über weite Strecken ebenbürtig und mussten sich erst in der Schlussphase dem immer höher werdenden Münchner Druck beugen. 1:1 hatte es nach dem ersten Drittel gestanden, seit der 35. Minute hatte Krefeld 2:1 geführt. Routinier Markus Wolf rettete München dann mit einem Penalty in der Verlängerung den Sieg.

Auswärtssiege für Augsburg und Nürnberg

Stark präsentierten sich am ersten Saison-Spieltag die Augsburger Panther und die Nürnberg Ice Tigers. Augsburg siegte 4:2 beim achtfachen Deutschen Meister Düsseldorfer EG. Nürnberg gewann ebenfalls 4:2 beim siebenfachen Champions Eisbären Berlin. Nürnberg hatte nach dem ersten Drittel bereits 0:2 zurück gelegen. Reimer und Segal im zweiten Drittel, Dupuis und Fox im Schlussdrittel schossen Nürnberg zum ersten Saisonsieg.

Straubing gewinnt in Ingolstadt

Auch in Ingolstadt gab's ein 4:2, der Sieger hieß allerdings Straubing. Im ersten bayerischen Duell dieser Saison gingen die Punkte nach Niederbayern. Greilinger und McNeill sorgten für die 2:0-Führung der Hausherren im ersten Drittel, Straubings Hedden verkürzte im zweiten auf 1:2. Im Schlussdrittel drehten dann erneut Hedden, Koper und Loibl die Partie für die Straubinger.

Der erste Spieltag im Überblick

Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)

Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

ERC Ingolstadt - Straubing Tigers 2:4 (2:0,0:1,0:3)

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 2:4 (0:2, 2:1, 0:1)

Krefeld Pinguine - EHC Red Bull München 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1) n.V.

Kölner Haie - Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:4 (1:0, 2:2, 1:2, 1:0) n.V.

Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) n.V.