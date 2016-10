Dopingkampf Schadensersatzklagen als Lösung?

Unter den Anti-Doping-Behörden weltweit und den internationalen Sportverbänden läuft gerade ein Reformprozess. Weil sich auch immer mehr Sportler von gedopten Gegnern betrogen fühlen und sagen, dass es so nicht mehr weiter gehen kann. So sorgte Schwimmer Florian Vogel für ein Novum im deutschen Sport. Als erster Sportler kündigt er an: Er werde andere Schwimmer, die ihn bei den Olympischen Spielen in Rio geschlagen haben, auf Schadensersatz verklagen, sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass sie gedopt waren.

"Ja, klar. Im Rahmen der wirtschaftlichen und rechtlichen Möglichkeiten würde ich da auf jeden Fall Konsequenzen ziehen. Das ist ein wirtschaftlicher Ausfall, den ein Sportler da hat." Schwimmer Florian Vogel

Schadensnachweis ist schwierig

Weil andere schneller waren, hatte Vogel in Rio den Einzug ins Finale über 400 Meter Freistil knapp verpasst, was ihm mehr Sponsorengelder eingebracht hätte. Grundsätzlich ist es möglich, dass Sportler andere im Nachhinein wegen Dopings verklagen, sagt der Rechtsanwalt für Sport- und Kartellrecht, Mark-Eduard Orth. Das Problem sei schlicht, dass ein Schaden schwer nachweisbar sei.

Corinna Harrer ist für den Schritt der Abschreckung

Deshalb, so der Anwalt, müssten Sportler, die nachweislich gedopte Gegner verklagen wollen, konkret dabei unterstützt werden, und eine Prozesskostenhilfe bekommen - entweder von ihrem Verband oder auf Grundlage gesetzlicher Änderungen. Auch für Leichtathletin Corinna Harrer wäre das ein wichtiger Schritt im Anti-Doping-Kampf, als eine Form der Abschreckung.

"Ich glaub schon. Ich glaube allein schon, dass es jetzt Gefängnisstrafen geben kann. Das lässt einen schon mal eher überlegen, ist das mir mein Sport wert." Leichtathletin Corinna Harrer

Will heißen: Sportler werden es sich noch genauer überlegen, ob sie zu verbotenen Mitteln greifen, wenn sie wissen, dass sie danach leichter verklagt werden können.