Kämpfernatur und Boxerin Das Phänomen Tina Schüßler

Schon als Kind wollte sie Kampfsport machen - und was sich Tina Schüssler in den Kopf setzt, das schafft sie auch. Die Augsburgerin ist aktuell Weltmeisterin in drei Kampfsportarten: Boxen, Kickboxen und K-1. Und das nach einem Schlaganfall. Heute ist sie in Blickpunkt Sport zu Gast.