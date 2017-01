Bauermann rüstet auf Würzburg verpflichtet Aufbauspieler Johnson

Wie der Basketball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, bleibt der 26-Jährige vorerst bis zum Saisonende. Der 1,92 Meter große Johnson stand zuletzt in Kroatien bei Cibona Zagreb unter Vertrag. Er soll am Donnerstag zur Mannschaft stoßen.

Gute Ergänzung zu Odum und Stuckey

Von Johnson erhofft sich der neue Würzburger indes schon jetzt viel: "Seine Verpflichtung ist für uns wichtig als Ergänzung zu Jake Odum und Maurice Stuckey. Er ist ein sehr athletischer Allrounder, der beide Guardpositionen sehr gut spielen kann", sagte Bauermann. "Elijah ist ein sehr explosiver Spieler und ein guter Werfer. Er hat aber auch Stärken in der Verteidigung, was uns gut tun wird. Er wird unsere Qualität steigern, aber natürlich auch etwas Zeit brauchen."

Johnson hat in Europa seit 2013 bereits Stationen in Polen, Griechenland, der Türkei, Kroatien und zuletzt Israel hinter sich. Für Cibona Zagreb absolvierte er in dieser Saison insgesamt 18 Pflichtspiele als Starter in der kroatischen Liga, der Adria-Liga ABA und der Basketball Champions League. Ob er am Freitag im Auswärtsspiel bei der BG Göttingen zum Einsatz kommen wird, ist noch offen.