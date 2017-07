Basketball-Transfer Würzburger Kleber wechselt in Nowitzki-Team

Im amerikanischen NBA-Klub trifft er auf Superstar Dirk Nowitzki. Bundesligist FC Bayern München bestätigte den Wechsel dem Internetportal basketball.de.

Kleber wurde wie Nowitzki (39), der 2011 mit Dallas NBA-Champion wurde, in Würzburg geboren. Beide haben dort ihre Profikarriere gestartet und spielen auf der Power-Forward-Position. In der neuen Saison könnte Kleber als Ersatzmann für Nowitzki zu Einsatz kommen. Allerdings muss sich der deutsche Nationalspieler in Dallas erst noch für einen Kaderplatz empfehlen. Bundestrainer Chris Fleming hat den 2,07-Meter-Mann auch in sein 17-köpfiges Aufgebot für die Vorbereitung auf die EM (31. August bis 17. September) berufen.

Kleber muss sich noch für eien Platz im Kader empfehlen

Nach dem angekündigten Wechsel von Daniel Theis zu Rekordmeister Bosten Celtics ist der hochveranlagte Kleber der nächste Deutsche mit einem NBA-Engagement neben dem 13-maligen Allstar Nowitzki, Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und Paul Zipser (Chicago Bulls).