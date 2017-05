Fünfter Meistertitel in Folge Wasserburger Basketballerinnen wieder Deutscher Meister

Was der FC Bayern im Fußball, ist der TSV 1880 Wasserburg im Damen-Basketball: Denn die Oberbayerinnen holten zum fünften Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft.

Die Wasserburgerinnen gewannen auch das dritte Play-Off-Finalspiel gegen Grüner Stern Keltern mit 96:85. Für die Basketballerinnen ist es bereits der elfte Titel der Vereinsgeschichte. In der Best-of-Five-Serie konnte der Titelverteidiger bereits die beiden ersten Begegnungen mit 78:66 zuhause und 68:65 auswärts für sich entscheiden, hatte aber vor allem bei der Partie am Sonntag in Keltern lange zu kämpfen. "Das sind die Spiele, die man gewinnen muss, um Meister zu werden", sagte damals ein erleichterter Head-Coach Georg Eichler. Diesmal zeigten die Wasserburgerinnen keine Schwäche. Überragende Akteurin dabei war die US-Amerikanerin Sheylani Marie Peddy mit 23 Punkten, elf Assists und acht Steals. Erfolgreichste Werferin war Kelterns US-Amerikanerin Quenice Davis mit 28 Zählern.

Double perfekt gemacht

Bereits Ende März hatte der TSV zum vierten Mal in Folge den Pokal an den Inn geholt - Gegner damals war ebenfalls Keltern. Die Oberbayerinnen gewannen gegen die Baden-Württembergerinnen souverän mit 67:45. Und die Weichen für die nächste Saison sind bereits gestellt: Erfolgscoach Eichler verlängerte seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.





Play-Off-Finale 2017 (Modus: Best-of-Five):