BBL-Pokal Bamberg und Bayern greifen nach dem Titel

"Top Four" in Berlin - und gleich zwei bayerische Teams können an diesem Wochenende Basketball-Pokalsieger werden. Die Bayern-Basketballer fordern im ersten Halbfinale Titelverteidiger ALBA Berlin. Anschließend treten Bamberg und Ludwigsburg gegeneinander an.

Vergangenes Jahr unterlagen die Basketballer vom FC Bayern den Berlinern im Pokalfinale in München. Für diese Niederlage will sich das Team von Trainer Sasa Djordjevic am Samstag (17.00 Uhr) im Halbfinale in Berlin revanchieren. Die Generalprobe in der Bundesliga am vergangenen Wochenende gelang schon mal perfekt - die Bayern gewannen in der Mercedes-Benz-Arena mit einem deutlichen 24-Punkte-Vorsprung. Trotzdem warnt Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic: "ALBA wird ein ganz anderes Gesicht zeigen." Der Gastgeber sieht die Münchner als Topfavoriten auf den Pokaltitel beim Top Four: "Sie sind extrem gut in Form und haben 13 oder 14 Spiele in Folge gewonnen", so ALBA-Geschäftsführer Marco Baldi.

Bamberg kämpft gegen Ludwigsburg

Das zweite Semifinale bestreitet Meister Brose Bamberg gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ab 20.00 Uhr. Auch hier gab es die "Generalprobe" unter der Woche: Die Oberfranken siegten in der Liga zuhause mit 84:75. Ein Fingerzeig? "Wir werden nicht nach Berlin fliegen, um hier abzuschenken", betonte Marko Beens, der 2. Vorsitzende der Ludwigsburger. Der Außenseiter hat in der Vor-Qualifikation schon ratiopharm Ulm geschlagen, das in der Liga als Spitzenreiter noch ohne Niederlage ist.

"Klar müssen wir uns als Favorit sehen, aber genau das ist die Gefahr!" Bambergs Geschäftsführer Rolf Beyer

Prominenz in Berlin

NBA-Jungstar Schröder wird als Stargast in Berlin erwartet. Der Aufbauspieler ist während der Allstarspiel-Pause der nordamerikanischen Profiliga in Deutschland. Neben Schröder dürften auch einige Bayern-Honoratioren auf der Tribüne sitzen. Die Münchner Fußballer treten am Samstagnachmittag bei Hertha BSC im Olympiastadion an.