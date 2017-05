Spiel vier der Basketball-Playoffs Matchball für München und Bamberg, Bayreuth hofft

Am Dienstag (16.05.17) steht im Viertelfinale der vierte Spieltag auf dem Programm. Die zwei Partien der Bamberger in Bonn und der Basketballer des FC Bayern München in Berlin beginnen um 20.30 Uhr, ebenso die Partie Ludwigsburg gegen Ulm. Bereits um 19.00 Uhr findet der Anwurf von medi Bayreuth bei den EWE Baskets Oldenburg statt.

Matchball für Bamberg nach "48 Stunden Regeneration"

Der Titelverteidiger aus Bamberg hat in der Best-of-five-Serie beim Stand von 2:1 Matchball. Der war aber zuvor hart erkämpft. Trainer Andrea Trinchieri vom deutschen Basketballmeister hat seine Spieler nach dem Sieg gegen die Telekom Baskets Bonn (76:63) kritisiert. "Im dritten Abschnitt haben wir eher Handball statt Basketball gespielt. Fünf Spieler stehen um die Zone und warten auf den Ball", sagte er nach dem dritten Play-off-Viertelfinale. "Nun haben wir 48 Stunden um uns zu regenerieren", so der Italiener.

FC Bayern auch in Spiel vier "gefordert"

Ebenfalls nur noch einen Sieg vom Halbfinale entfernt ist der FC Bayern. Die Münchner besiegten Alba Berlin mit viel Mühe 80:73 (37:34) und führen in der Playoffserie mit 2:1. Allerdings machten die Münchner erst durch einen 10:0-Lauf in der Schlussphase den zweiten Heimsieg perfekt. "Spiel vier wird nun nicht weniger fordernd werden. Wir hoffen, dass Danilo Barthel bis dahin zurück ist, er fehlt unserer Rotation sehr", sagte FCB-Trainer Sasa Djordjevic. Der deutsche Nationalspieler konnte zuvor wegen einer Bänderverletzung nicht auflaufen.

Bayreuth hofft auf den Ausgleich

medi Bayreuth hofft nach dem 98:94 (51:37) im dritten Spiel gegen Oldenburg wieder und liegt nur noch 1:2 zurück. Der Vierte der regulären Saison darf allerdings nicht wie zuletzt einen 22-Punkte-Vorsprung fast verspielen. In der Auswärtspartie muss ein Sieg eingefahren werden, nur so kommt es zur entscheidenden fünften Begegnung in Bayreuth.

Das Playoff-Viertelfinale (Best of five)

Brose Bamberg - Telekom Baskets Bonn 2:1

Spiel eins: Bamberg - Bonn 92:93

Spiel zwei: Bonn - Bamberg 71:87

Spiel drei: Bamberg - Bonn 76:63

Spiel vier: Bonn - Bamberg (Dienstag, 20,30 Uhr)



medi Bayreuth - EWE Baskets Oldenburg 1:2

Spiel eins: Bayreuth - Oldenburg 83:85

Spiel zwei: Oldenburg - Bayreuth 102:90

Spiel drei: Bayreuth - Oldenburg 98:94

Spiel vier: Oldenburg - Bayreuth (Dienstag, 19.00 Uhr)



FC Bayern München - ALBA Berlin 2:1

Spiel eins: München - Berlin 95:68

Spiel zwei: Berlin - München 83:76

Spiel drei: München - Berlin 80:73

Spiel vier: Berlin - München (Dienstag, 20.30 Uhr)