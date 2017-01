s.Oliver Würzburg Spradley-Nachfolger Bauermann ist da

Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann ist der neue Headcoach des Basketball-Bundesligisten s.Oliver Würzburg. Er will die ambitionierten Würzburger langfristig in die "deutsche Spitze" führen. Jetzt wurde er in Würzburg vorgestellt.

Der einstige Erfolgstrainer der Nationalmannschaft und frühere Headcoach von Bayer Leverkusen, Brose Bamberg und des FC Bayern München wurde jetzt in Würzburg bei einer Pressekonferenz offiziell vorgestellt. Der 59-jährige Bauermann folgt auf Doug Spradley. Zuletzt trainierte der gebürtige Oberhausener die Nationalmannschaft des Iran. Allerdings hat er eine Ausstiegsklausel im Vertrag für den Fall eines Wechsels nach Deutschland. Ob eine Ablöse fällig war, darüber wollten alle Beteiligten aber keine Angaben machen. Ist aber nicht unwahrscheinlich. Sein neuer Vertrag in Würzburg läuft bis 2020.

Wenig Eingewöhnungszeit, aber bald Spielpause

Viel Zeit hat Bauermann nicht um die Mannschaft vorzubereiten. Am Freitag schon müssen die Würzburger in der Basketball-Bundesliga in Göttingen antreten. Dann allerdings folgt eine längere Spielpause bevor dann Ende Januar mit Bayern München ein dicker Brocken nach Würzburg kommt. Danach folgt dann auch noch sein nächster Ex-Club, nämlich Bamberg.

Erfolgstrainer mit viel Erfahrung

Trotzdem ist der neue Coach überzeugt, dass er auch in diesem Jahr noch dafür sorgen kann, dass sich Würzburg von Tabellenplatz 14 nach vorne entwickeln kann. Bauermann bringt eine Menge Erfahrung und eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit nach Würzburg – darunter neun deutsche Meistertitel mit Bamberg und Leverkusen. Das Basketball-Projekt des FC Bayern München nahm unter seiner sportlichen Leitung Fahrt auf.

"Das Potenzial existiert hier ohne Frage, sich der deutschen Spitze stückweise anzunähern, damit in zwei, maximal drei Jahren dann auch von Würzburg als potentiellem Kandidat für die Halbfinalteilnahme geredet wird." Dirk Bauermann

Vorgänger hatte Potenzial nicht abgerufen

Als Begründung für den Wechsel gab die Vereinsführung zuvor die wenig überzeugende Hinrunde an, die s.Oliver Würzburg als Vierzehnter der Tabelle beendete. In der vergangenen Saison hatten die Unterfranken noch die Playoffs erreicht. Spielanalysen hätten zudem ergeben, dass die Mannschaft nicht ihr Potenzial erreicht habe und nicht durchgehend eine fokussierte Leistung gezeigt habe. Auch sei "in Phasen die Einstellung kritisiert" worden, so Balodis. "Das muss und wird sich mit Herrn Bauermann ändern."

"Einserseits hört sich 14. Platz natürlich einigermaßen dramatsich und unschön an. Andereseits, wenn man realistisch mit den Abständen zum Siebten oder Achten umgeht, dann muss man sagen, also aus der Welt ist das auch nicht. Und schlagbar sind da eben auch viele, das ist sehr eng." Dirk Bauermann

Mit nur fünf Siegen aus 16 Ligaspielen liegen die Unterfranken derzeit deutlich hinter den Playoffplätzen. Spradley war seit zweieinhalb Jahren Coach der Würzburger, er stieg mit dem Club in seiner ersten Saison in die Bundesliga auf. Vergangene Spielzeit führte der 50 Jahre alte gebürtige Amerikaner Würzburg ins Playoff-Viertelfinale und schied dort gegen den späteren Meister aus Bamberg aus.