Basketball-Viertelfinale FC Bayern souverän - Bamberg stolpert

Beim 95:68 () hatten die Münchner keine Mühe gegen den einstigen Erzrivalen ALBA Berlin. Angetrieben vom überragenden Ex-Berliner Reggie Redding (17 Punkte) sorgten die Bayern bereits im zweiten Viertel (31:8) für die Entscheidung in Spiel eins der Best-of-five-Serie.

"Wir sind in der ersten Hälfte mit viel Intensität und Willen aufgetreten. Wir hatten die richtige Einstellung und Ernsthaftigkeit, um Alba Paroli zu bieten", lobte Trainer Sasa Djordjevic sein Team, das unter den Augen von Ex-Coach Svetislav Pesic, Präsident Uli Hoeneß und NBA-Star Nick Young von den Los Angeles Lakers in allen Belangen das bessere Team war. "Dieses Spiel war allerdings nur ein erster guter Schritt. Jetzt heißt es Ruhe bewahren, denn es steht erst 1:0 in dieser Serie", so Djordjevic weiter.

Bonn überrascht in Bamberg

Die hochfavorisierten Bamberger, die in der laufenden Saison erst ihre vierte Niederlage kassierten, hatten mit Bonn über die gesamte Spielzeit große Probleme. Sie konnten sich auf maximal neun Punkte (58:49/24. Minute) absetzen. Die Niederlage der Franken war perfekt, als Nationalspieler Daniel Theis in der letzten Sekunde freistehend unter dem Korb den Ball verlor.

21 Punkte durch Melli reichen nicht

Bester Werfer für die Gäste war Josh Mayo mit 25 Punkten. Bei den Bambergern, die die Hauptrunde auf Platz zwei beendet hatten, reichten auch 21 Zähler von Nicolo Melli nicht zum Sieg.

Heimvorteil verspielt

Das zweite Duell findet am Mittwoch in Bonn statt. Der Meister hat durch die Auftakt-Niederlage in der best-of-five-Serie den Heimvorteil verspielt. Drei Siege sind zum Weiterkommen nötig.