medi Bayreuth Saison-Traumstart macht Lust auf Europa

Drei Spiele, drei Siege - Basketball-Bundesligist medi Bayreuth hat einen perfekten Saisonstart hingelegt. Optimaler Rückenwind für die Champions-League-Premiere am Dienstag in Polen.

Vergangene Saison schlossen die Oberfranken die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga (BBL) auf einem sensationellen vierten Platz ab. Nach den Abgängen der Leistungsträger Trey Lewis und Kyan Anderson war in der neuen Spielzeit eher mit einem Stotterstart gerechnet worden. Doch nach drei Partien - darunter das schwere Auswärtsspiel beim Vorjahresersten ratiopharm Ulm am Samstag (84:74) - stehen 6:0 Punkte zu Buche. Die Mannschaft von Headcoach Raoul Korner ist gerüstet für den ersten Auftritt auf europäischem Parkett seit 31 Jahren.

Erste Ausfahrt: Polen

In der Saison 1996/1997 spielte Bayreuth (damals noch als Steiner Bayreuth) letztmals im damaligen Korac Cup. Am 20. November 1996 endete das "Abenteuer Europa" mit einer 74:75-Niederlage bei Turismo Andaluz. Am Dienstag wird mit der Partie beim polnischen Vertreter Rosa Radom in der Champions League ein neues Kapitel aufgeschlagen.

"Erstaunlich hohes Niveau"

Raoul Korner

Schon nach dem 82:74-Heimsieg über den Mitteldeutschen BC vor Wochenfrist lobte Raoul Korner sein Team: "Für einen zweiten Spieltag war das Spiel offensiv wie defensiv auf erstaunlich hohem Niveau" konstatierte er. Den ersten echten Härtetest hatte die Mannschaft da aber noch vor sich. Mit dem überzeugenden 84:74-Erfolg in Ulm, bei dem vor allem Center Assem Marei (14 Punkte, 16 Rebounds) und Neuzugang Gabe York (24 Punkte) überzeugten, wurde dieser mit Bravour bestanden. Europa kann kommen.

Namhafte Gegner von Athen bis Madrid

Neben Rosa Radom warten auf die Wagnerstädter folgende europäische Topteams in der Gruppe: SIG Straßburg (Frankreich), Olimpija Ljubljana (Slowenien), Banvit Bandirma (Türkei), Umana Reyer Venedig (Italien), AEK Athen (Griechenland) sowie Estudiantes Madrid (Spanien).