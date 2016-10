Basketball-Bundesliga Bayreuth bleibt die Mannschaft der Stunde

In jeder Saison gibt es in der Basketball-Bundesliga (BBL) eine Überraschungsmannschaft. In dieser Saison könnte dieses Team medi Bayreuth heißen. Nach tollem Saisonstart werden Erinnerungen an glorreiche Zeiten wach ...

Der Slogan, den sich die Basketballer von medi Bayreuth vor einiger Zeit selbst verpasst haben, klang anfangs etwas vermessen. Als "Heroes Of Tomorrow" - "Helden von morgen" bezeichnen sich die Franken. Für einen Klub, der die vergangene Saison als Tabellenzwölfter weit von den Playoff-Rängen entfernt beendet hat, ein ambitionierter Slogan. Doch in der neuen Spielzeit werden die Bayreuther ihren eigenen Ambitionen langsam gerecht. Hinter den noch ungeschlagenen Teams von Bamberg, Ulm und München liegt Bayreuth mit einer Bilanz von 5:1-Siegen auf Platz vier.

Bester Saisonstart seit dem Wiederaufstieg

Will mit Bayreuth nach oben: Headcoach Raoul Korner

Nach dem besten Saisonstart seit dem Wiederaufstieg vor sechs Jahren reifen in der Wagnernstadt wieder die Träume, an die erfolgreiche Zeit Ende der 1980er anzuknüpfen, als man als Steiner Bayreuth Meister und Pokalsieger wurde. Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, der neue Trainer Raoul Korner, der für Idol Michael Koch kam, hat aber eine Mannschaft geformt, die die Mannschaft der Stunde stellt. Das 100:82 bei den Gießen 46ers bedeutete am Samstagabend den fünften Sieg in Serie. Nur der Auftakt gegen Vizemeister ratiopharm Ulm ging verloren - und das auch erst nach Verlängerung.

"Wir waren von der ersten Minute an da, haben im ersten und zweiten Viertel, wie ich finde, überragend gespielt", sagte Center Andreas Seiferth, einer der Leistungsträger im Korner-Team. "Das war ein wichtiger Sieg für uns", meinte der Bayreuther Trainer, der vor der Saison aus Braunschweig gekommen war, der viel Wert auf die Defense und kontrollierten Team-Basketball legt. Auf die Frage "was hat Bayreuth, was Braunschweig nicht hat" antwortete Korner gegenüber BR Sport mit einem Wort: "Perspektive!"

Nächster Prüfstein: ALBA Berlin

Leistungsträger mit deutschem Pass: Andi Seiferth

Dass sich der Klub mit den ehrgeizigen Slogan verpasst hatte, gefiel Korner. "Der Verein will nach vorne, und das will ich auch", sagte er. Sein Gießener Trainerkollege Denis Wucherer traut den Franken in dieser Saison noch einiges zu. "Wir sind heute erstmals auf eine Mannschaft getroffen, die einfach besser war", sagte Wucherer nach der Partie am Samstag. Und die Hessen hatten im Heimspiel davor immerhin Bayern München zu Gast.

Wie stark Bayreuth in dieser Saison wirklich ist, wird sich bereits am kommenden Freitag zeigen. Dann ist ALBA Berlin zu Gast in der Oberfrankenhalle. Eine Woche nach dem Debakel in München kamen die Berliner am Samstag zu einem hart umkämpften 91:87 gegen Göttingen. "Der Sieg wird uns helfen, positiv an die kommenden Herausforderungen zu gehen"», sagte ALBA-Coach Ahmet Caki. Die nächste heißt medi Bayreuth.

Quelle: dpa/wp