Basketball medi Bayreuth - auf dem Weg zu alter Größe

Selbst eingefleischte Basketballfans in Bayreuth reiben sich derzeit die Augen: Ihr Verein, medi Bayreuth, erfährt seit eineinhalb Jahren einen ungeahnten Aufschwung. Sportlich steht der Klub so gut da wie nie. Und: Der Erfolg könnte von Dauer sein.

Basketballverrückt waren sie in der Wagner-Stadt ja schon immer. Zumindest seit der damalige Post SV 1976 in die Bundesliga aufstieg. Als Steiner Bayreuth erlebte der Verein mit dem Pokalsieg 1988 und dem Double 1989 seine Blüte, ehe es stetig abwärts ging und der Traditionsstandort für einige Jahre von der Bundesliga-Landkarte verschwand. Seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2010 kämpfte man zunächst Jahr für Jahr um den Klassenerhalt. Bis Raoul Korner vor eineinhalb Jahren das Traineramt übernahm. Gleich in seinem ersten Jahr führte der Österreicher die Mannschaft in die Playoffs - erstmals nach 21 Jahren. In dieser Saison zählt medi zu den vier Topteams der Liga.

Die "Burschen" starten durch

Dreierspezialist und Topscorer: Gabe York

Was für eine Bilanz: Platz vier in der BBL-Tabelle, Einzug ins Pokal-Halbfinale, das Top Four am 17./18. Februar in Ulm, schließlich nun das Erreichen der K.o.-Phase in der Champions League. Bayreuth setzte sich in einer schweren Gruppe mit europäischen Topteams wie AEK Athen, Banvit Bandirma, Estudiantes Madrid und Straßburg IG durch. In der BBL schlugen Korners "Burschen", wie der Headcoach seine Spieler nennt, im Januar erstmals Serienmeister Bamberg und brachten Tabellenführer FC Bayern in deren Halle am vergangenen Wochenende zeitweise ganz schön in Verlegenheit. Bayern-Sportdirektor Marko Pesic findet, "Bayreuth ist neben uns derzeit die beste deutsche Mannschaft".

Korners Handschrift: Balance und Variabilität

medi hat sich den Respekt mit feinem Team-Basketball erarbeitet. Die Mischung im Kader, der bis auf zwei Ausländerspots im Sommer zusammengehalten werden konnte, stimmt. Es gibt Anführer wie Kapitän Bastian Doreth oder Routinier Nate Linhart, "junge Wilde" wie Dreierspezialist Gabe York oder Jung-Nationalspieler Robin Amaize und solide Spieler auf den großen Positionen, wie den sehr beweglichen Center Assem Marei, den gerade in die DBB-Auswahl berufenen Andreas Seiferth oder den vielseitigen De'Mon Brooks. Bayreuth spielt sehr variabel. Die Balance zwischen dem "Inside-Spiel" über die langen Akteure und dem "Außenspiel" über die Scharfschützen stimmt und macht die Oberfranken schwer ausrechenbar. Jeder Spieler kann zudem zweistellig punkten.

"Kampfansage" vor dem Top Four

Weiß, was er will: Headcoach Raoul Korner - hier mit De'Mon Brooks

Das alles ist Korners Handschrift. Gerade hat der ehrgeizige und sehr strukturierte 43-Jährige, der seinen Marktwert zuletzt ordentlich gesteigert haben dürfte, seinen Vertrag in Bayreuth um zwei weitere Jahre bis 2020 verlängert. "Ich habe das Gefühl, ich bin hier noch nicht fertig", so seine Erklärung. Die Konkurrenz darf das gerne als Drohung verstanden wissen. Genauso wie Korners Aussage nach der Niederlage in München, bei der er auf das anstehende Pokalwochenende anspielte: "Ich hoffe, dass wir in dieser Saison noch ein drittes Mal gegen die Bayern spielen und es dann besser machen. Und damit meine ich nicht das Spiel um Platz drei."

Die Entwicklung geht weiter

In Bayreuth entsteht etwas. Sportlich sowieso, aber auch im Verein. Auch wenn der findige Geschäftsführer Philipp Galewski den Klub nach dreieinhalb erfolgreichen Jahren verlassen wird: In der achten Saison nach dem Wiederaufstieg ist der Verein gut aufgestellt. In allen Bereichen - dem Sponsoring, der Nachwuchsarbeit mit Teams in der JBBL und NBBL, geht es vorwärts. Die lang ersehnte eigene Trainingshalle wird nach langem Hin und Her auch endlich gebaut. In Bayreuth hoffen sie, dass dies noch nicht der letzte Schritt ist auf dem Weg zu alter Größe.