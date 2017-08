FC Bayern Basketball Jared Cunningham komplettiert Kader

Jared Armon Cunningham, der bei den Bayern die Nummer 9 erhält, kann auf insgesamt 84 Einsätze in der nordamerikanischen Profiliga zurückblicken, unter anderem bei den Dallas Mavericks und den Cleveland Cavaliers. Vergangene Saison war der Kalifornier in der chinesischen CBA viertbester Scorer der Liga mit einem Punkteschnitt von 34 Zählern pro Partie. Im Dezember 2016 hatte Cunningham dort international für Aufsehen gesorgt, als er für Jiangsu in einer Partie allein 74 Punkte erzielte. Zuletzt überzeugte er im Juli in der NBA Summer League für die Washington Wizards mit einem Schnitt von 15 Zählern.

"Multidimensionaler Spieler"

"Jared ist ein extrem talentierter Spieler, und das gilt nicht nur für die Offensive, sondern auch für die Verteidigung", erklärte Geschäftsführer Marko Pesic. Die Bayern sehen in Cunningham einen vielseitigen Spieler. Der Neuzugang könne punkten und kreieren, "er ist multidimensional", merkte Bayerns Sportdirektor Daniele Baiesi an. In München will Cunningham die Meisterschaft holen: "Sie ist mein Ziel, deshalb bin ich hier."