Basketball-Eurocup FCBB schließt Top-16-Runde mit Sieg ab

Vor 5.515 Zuschauern war Jared Cunningham mit 25 Punkten bester Werfer des Bundesliga-Spitzenreiters in der litauischen Hauptstadt Vilnius. Neben ihm punkteten vier weitere Spieler des FC Bayern zweistellig. Der nach seiner dreimonatigen Verletzungspause genesene Vladimir Lucic stand zwar erstmals wieder im Bayern-Kader, wurde aber noch nicht eingesetzt.

Zwei Heimspiele möglich

Die Münchner standen bereits vor der Begegnung als Sieger der Gruppe F fest. In der Runde der letzten Acht bekommt es die Mannschaft von Trainer Sasa Djordjevic mit Unics Kasan aus Russland zu tun. Der EuroCup-Sieger von 2011 schloss die Gruppe H als Zweiter ab. Das erste Spiel der Best-of-three-Serie geht am Dienstag, den 6. März, im Münchner Audi Dome über die Bühne. Die Auswärtspartie in Russland findet am Freitag, den 9. März, statt. Ein mögliches entscheidendes Spiel würde am Mittwoch, den 14. März, zu Hause ausgetragen.