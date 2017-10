Basketball-Bundesliga Brose Bamberg fährt ersten Saisonsieg ein

Bamberg zeigte – wie schon im ersten Ligaspiel gegen Würzburg – eine zerfahrene Partie. Die Führung wechselte, trotz teilweise zweistelligem Brose-Vorsprung drei Minuten vor Ende auf Seiten der Gäste aus Gießen. Anders als noch in Würzburg behielt der deutsche Meister diesmal aber die Coolness und traf in den entscheidenden Phasen seine Freiwürfe. Die einzelnen Viertel: 16:19, 28:18, 21:17 und 22:30. Am Ende stand kein schöner, aber ein wichtiger erster Saisonsieg zu Buche, bei dem fünf Brose-Spieler zweistellig punkteten. Am Besten traf Maodo Lô mit 14 Zählern.

"Jede Saison beginnt mit einem kleinen Schritt. Wir haben heute phasenweise nicht gut ausgesehen. Wir haben viele Abgänge zu verbuchen und müssen nun unsere neuen Spieler zu einer Einheit formen. Die Verteidigung und die Reboundarbeit müssen verbessert werden. Daran müssen wir in den nächsten Tagen intensiv arbeiten und uns Tag für Tag verbessern." Bamberg-Coach Andrea Trinchieri

FC Bayern behauptet Tabellenführung

Während Bamberg noch mit der Form kämpft, starteten die Basketballer vom FC Bayern München grandios in die Saison. Dem 87:53 gegen Gießen ließ der Deutsche Meister von 2014 zu Hause einen 111:53-Sieg gegen Braunschweig folgen. Bereits im ersten Viertel erspielte sich das Team von Sasa Djordjevic einen komfortablen 20-Punkte-Vorsprung (34:14), legte im zweiten Viertel nach (23:16) und machte nach der Halbzeit da weiter, wo es davor aufgehört hatte. Die beiden letzten Viertel endeten 27:13 und 27:10.

Der US-Amerikaner Devin Booker war mit 19 Punkten bester Werfer bei den Gastgebern. Es war der dritthöchste Sieg eines Teams in der Bundesliga-Geschichte und der bislang deutlichste Erfolg für die Bayern in der 1. Liga.

Auch Bayreuth und Würzburg gewinnen

Medi Bayreuth setzte sich zu Hause gegen den Mitteldeutschen BC mit 82:74 durch (20:22, 18:13, 17:12, 27:27) und bleibt dem FC Bayern und den Fraport Skyliners mit dem zweiten Sieg dicht auf den Fersen.

Auch s.Oliver Würzburg konnte seine zweite Partie gewinnen, musste allerdings in Jena in die Verlängerung. Die Unterfranken schlugen die Thüringer mit 81:79 (22:19, 23:12, 12:14, 14:26, 10:8). Nationalmannschafts-Kapitän Robin Benzing überzeugte beim Team von Ex-Bundestrainer Dirk Bauermann mit 21 Punkten.