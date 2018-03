FCBB im Eurocup Mit breiter Brust gegen dickes Brett Kasan

Die Basketballer von Bayern München gehen voller Selbstvertrauen in das Eurocup-Viertelfinale gegen Unics Kasan. Und das, obwohl der Gegner zu den Topfavoriten gehört und in der heimischen Liga erst einmal besiegt wurde.

"Wir haben in den vergangenen Wochen bewiesen, dass wir den Charakter für solche Herausforderungen haben", sagte FCBB-Trainer Aleksandar Djordjevic vor dem Auftakt (20.30 Uhr) der Eurocup-Finalrunde. Die Münchner wollen schließlich eine Runde weiterkommen. In der vergangenen Saison waren sie an Malaga gescheitert. Doch diesmal haben sie einen Lauf: In der Bundesliga grüßen sie ihre Konkurrenten schon seit langem von Tabellenplatz eins. Zudem ist die Mannschaft um Kapitän Anton Gavel in dieser Saison erstmals seit 50 Jahren Pokalsieger geworden.

"Harte Serie" gegen den Eurocupsieger 2011

Die Russen holten im Jahr 2011 den Titel im Eurocup, 2014 standen sie im Finale. Und auch aktuell dominiert die mit hochkarätigen Spielern gespickte Mannschaft von der Wolga die heimische Liga. "Die Aufgabe ist sehr schwer", warnt der Münchner Coach. Auch Bayern-Guard Nihad Djedovic stellt sich auf Probleme für den Bundesliga-Spitzenreiter ein: "Kasan ist eine sehr gute Mannschaft und heimstark, sie haben sehr viele erfahrene Spieler. Es wird eine sehr harte Serie für uns."

Zweimal Heimrecht in der Best-of-Three-Serie

Zwei Siege sind in der Best-of-Three-Serie zum Weiterkommen nötig. Am Freitag (18.00 Uhr) geht es in Kasan weiter. Das dritte Spiel würde am 14. März (20.30 Uhr) wieder im Münchner Audi Dome stattfinden.