Unnötige Niederlage Brose Bamberg verspielt Euroleague-Erfolg

Nach zuletzt fünf Siegen in sechs Spielen vergaben die gut verteidigenden Bamberger den Erfolg vor allem aufgrund einer zu geringen Wurfausbeute. Besonders schwach war dabei die Quote bei den Drei-Punkte-Versuchen. Nur vier von 25 Würfen von jenseits der 6,75-Meter-Linie landeten im Korb.

Spielmacher der Russen überragender Schütze

Nach zwei Vierteln lag das Team von Headcoach Andrea Terinchieri mit 36:30 in Führung. Diese baute das Team im dritten Viertel sogar noch aus. Im Schlussviertel erfolgte dan jedoch der Einbruch - insbesondere die Offensivleistung war insgesamt zu schwach. Nicht zu stoppen war dagegen Kasans Keith Langford. Der Spielmacher der Russen war mit 27 Zählern der überragende Schütze auf dem Parkett. Beste Werfer beim deutschen Meister waren Janis Strelnieks (13 Punkte) und Darius Miller (12).

"Mental nicht auf der Höhe"

Headcoach Andrea Trinchieri mit Daniel Theis.

"Gratulation an Kazan. Sie waren in der Lage das Spiel am Ende zu gewinnen", so Trinchieri nach der Partie. "Wir haben die ganze Zeit sehr schlecht gespielt, lagen aber trotzdem mit zwölf Punkten vorne. Wir haben ohne Konzentration agiert und waren in den Schlüsselmomentane mental nicht auf der Höhe."

Aufwärtstendenz jäh unterbrochen

Die zehnte Niederlage im 17. Vorrundenspiel war für die Bamberger angesichts des Spielverlaufes ein unnötiger Rückschlag im Kampf um den Einzug in das Viertelfinale der Mannschaften auf den Plätzen eins bis acht.