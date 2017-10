Internationales Parkett Bayerische Basketball-Klubs vor Europa-Start

Meister Bamberg vertritt im dritten Jahr nacheinander die Bundesliga in der EuroLeague. Die Franken beginnen ihre Saison am Donnerstag gegen Maccabi Tel Aviv. Am Mittwoch ist der FC Bayern München im EuroCup dabei, dann startet auch medi Bayreuth in die Champions League. s.Oliver Würzburg hingegen ist im Europe Cup in der Qualifikation gescheitert, in der Gruppenphase dieses Wettbewerbs gibt es damit keinen deutschen Vertreter.

Verwirrende Wettbewerbsvielfalt

Die Situation im Basketball-Europapokal ist allerdings reichlich undurchsichtig. Ursache dafür ist ein Streit zwischen den zwei internationalen Basketballvereinigungen. Deshalb geht es in insgesamt vier Wettbewerben um die begehrten Trophäen. Der höchste europäische Wettbewerb im Basketball ist die EuroLeague, die die Union des Ligues Européennes de Basketball (ULEB) ausrichtet. Diese Institution ist auch für den eine Ebene darunter angesiedelten EuroCup zuständig. Die erst in der vergangenen Saison eingeführte Champions League wird von der Fédération Internationale de Basketball (FIBA) verantwortet. Auch hier gibt es einen niedriger eingestuften Wettbewerb, den Europe Cup.

Bamberg und Bayern mit Ambitionen

Für Brose Bamberg wäre in der EuroLeague der Sprung unter die besten Acht eine Überraschung, die Franken müssen den Verlust zahlreicher Leistungsträger verkraften. Dazu kommt, dass die Oberfranken wie im Vorjahr dem immensen Programm von 30 Vorrundenspielen vermutlich Tribut zollen müssen. Auch deshalb hatte im Vorjahr das Team von Trainer Andrea Trinchieri den ersten EuroLeague-Viertelfinaleinzug einer deutschen Mannschaft deutlich verpasst.

Das hatten die Münchner Basketballer im Vorjahr im EuroCup erreicht. Dabei soll es aber nicht bleiben. Schließlich hatte Präsident Uli Hoeneß vor dem Saisonbeginn das Ziel geäußert, in Zukunft "auch international eine Größe zu sein."

Premiere für Bayreuth

Bayreuth spürt durch den mustergültigen Saisonstart mit drei Siegen in drei Spielen kräftigen Rückenwind für die Champions-League-Premiere. Die Oberfranken waren letztmals in der Saison 1996/1997 auf europäischer Ebene aktiv. Damals hieß der Verein noch Steiner Bayreuth - und war bei Turismo Andaluz im seiner Zeit ausgetragenen Korac Cup ausgeschieden. Noch ein europäischer Wettbewerb also, der zeigt, wie undurchsichtig die Geschichte des kontinentalen Basketballsports ist.