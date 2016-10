Basketball-Euroleague Bamberg startet unglücklich

Brose Bamberg ist mit einer unglücklichen und denkbar knappen 66:67-Niederlage in die Basketball-Euroleague gestartet. Die Oberfranken hatten den türkischen Topklub am Rande einer Niederlage.

Nach gutem Start (22:18 im ersten Viertel) versäumte es die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri nachzulegen. Das zweite Viertel ging klar an den Vorjahresfinalisten, der mit einer 36:33-Führung in die Kabinen ging. Nach dem Wechsel hielten die beherzt spielenden Bamberger das Spiel bis zum Schluss offen. Vor 11.127 Zuschauern lagen sie kurz vor der Schlussirene sogar mit 66:65 vorne, musste sich aber noch geschlagen geben, da Nicolo Melli eine Sekunde vor dem Ende das Ziel verfehlte. Die von Zeljko Obradovic trainierten Türken sind damit jetzt seit 22 Spielen in eigener Halle ungeschlagen.

17 Punkte von Darius Miller

Überragender Akteur der Bamberger war der Amerikaner Darius Miller mit 17 Punkten, Nikos Zisis kam auf elf Zähler. Bei Fenerbahce kam Bogdan Bogdanovic auf 18 Punkte.

In der neuen Saison treten in Europas Königsklasse 16 Teams im Format jeder gegen jeden an, das macht 30 Spiele bis zu den Play-offs. Für das Erreichen der K.o.-Runde muss mindestens Platz acht her.