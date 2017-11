Basketball-Euroleague Bamberger Aufholjagd wird belohnt

Brose Bamberg ist ein sensationeller Heimsieg in der Basketball-Euroleague gelungen. Der deutsche Meister gewann nach einem zwischenzeitlichen 26-Punkte-Rückstand gegen den FC Barcelona noch mit 84:81.

Die 8.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena in Nürnberg sahen ein Basketball-Spektakel. Nach einem blamablen ersten Viertel lagen die Bamberger schon mit 12:38 hinten. Das spanische Spitzenteam punktete in den ersten zehn Minuten nach Belieben. Die Bamberger konnten dem zunächst kaum etwas entgegensetzen.

Das Team von Trainer Andrea Trinchieri gab sich aber zu keinem Zeitpunkt der Partie auf. Mit viel Leidenschaft und einem großen Willen kämpften sich die Bamberger zurück in die Partie. Vier Minuten vor dem Ende traf Dorell Wright zur vielumjubelten 75:74-Führung. Wright war mit 16 Punkten bester Werfer bei Bamberg. Neben dem ehemaligen NBA-Profi trafen auch Ricky Hickman (14), Bryce Taylor (13) und Augustine Rubit (10) zweistellig. Die Oberfranken verbesserten sich auf den neunten Platz in der 16 Teams umfassenden Liga und könnten mit einem weiteren Sieg bereits am Freitag bei Armani Mailand auf einen der acht Playoff-Plätze vorrücken.

"Das erste Viertel war ein Alptraum. Ich glaube, wenn ich einen meiner Spieler gefragt hätte: 'Wie ist dein Name?' Er hätte es nicht gewusst." Andrea Trinchieri

EuroCup: Bayern-Basketballer für Top-16 qualifiziert

Bayern München hat seinen Siegeszug im EuroCup fortgeführt und sich durch den sechsten Erfolg im sechsten Spiel frühzeitig für die zweite Gruppenphase qualifiziert. Das Team von Trainer Sasa Djordjevic gewann gegen Galatasaray Istanbul mit 86:78 (35:40) und kann bei vier ausstehenden Spielen in der Gruppe B nicht mehr von einem der vier vorderen Plätze verdrängt werden, die zum Einzug in die Top-16-Runde berechtigen.

Bayern überzeugte erneut mit einer guten Mannschaftsleistung. Angeführt von Reggie Redding (19) trafen gleich fünf Spieler zweistellig. Aufseiten der Türken erzielte der ehemalige FCB-Spieler Alex Renfroe 15 Zähler.