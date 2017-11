EuroCup Bayerns Basketballer siegen erneut

Den Einzug in die Top-16-Runde haben die Münchner als nun alleiniger Spitzenreiter weiter fest im Blick. Nach einem ausgeglichenen Startviertel übernahmen die Bayern im zweiten Abschnitt die Spielkontrolle, zogen davon und ließen die Gastgeber nicht mehr ins Spiel zurückkommen. Bester Werfer der Bayern, bei denen alle eingesetzten Spieler punkteten, war Devin Booker mit 15 Zählern.

"Es war erneut ein wichtiger Sieg für uns, weil wir beide bislang ungeschlagen waren. Wir haben ein weiteres Statement in unserer Gruppe gesetzt. Das ist gut. Jetzt gilt die volle Konzentration dem Spiel in Berlin, wo es für uns um die Tabellenführung in der Bundesliga geht," sagte Nihad Djedovic. Nach zehn Gruppenspielen kommen im EuroCup vier Teams aus jeder der vier Sechsergruppen weiter.

Erste Niederlage für Bayreuth

Am 4. Spieltag in der Basketball Champions League hat medi Bayreuth seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Im Gastspiel bei Banvit unterlag das Team um Kapitän Bastian Doreth im türkischen Bandirma mit 74:85 (38:38). Bester Werfer der Oberfranken war De'Mon Brooks mit 26 Punkten.