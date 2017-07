Wechsel in die NBA DBB verrät: Theis spielt für die Boston Celtics

Eine offizielle Meldung gibt es noch nicht. Der Deutsche Basketball Bund (DBB) hat nun aber in einer Pressemitteilung bestätigt: Daniel Theis spielt ab sofort für den NBA-Klub Boston Celtics.

In der Presseerklärung des DBB wird aufgeführt, welche 17 Spieler Bundestrainer Chris Fleming für zwei Nationalmannschaftslehrgänge sowie das Länderspiel am 5. August gegen Belgien nominiert hat. Daniel Theis wird darin als Spieler der Boston Celtics geführt, versehen mit dem Zusatz "freigestellt bis 2. August".

Weiß der DBB also mehr als die Öffentlichkeit? Bisher war lediglich das Interesse des NBA-Rekordmeisters aus Boston an einer Verpflichtung des Centers verbrieft, der sich vor kurzem von den Bamberger Fans verabschiedet hat. Theis spielte zuletzt drei Jahre in Bamberg, davor für ratiopharm Ulm.

Im Kader stehen neben Theis auch die Münchner Danilo Barthel, Alex King, Maximilian Kleber und Maik Zirbes, die Bamberger Patrick Heckmann, Maodo Lo und Lucca Staiger sowie Bastian Doreth von medi Bayreuth.