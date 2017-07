Brose Bamberg Melli schließt sich Fenerbahce an

Der große Umbruch bei Basketball-Meister Brose Bamberg geht weiter: Mit Nicolò Melli verlieren die Oberfranken einen ihrer wichtigsten Leistungsträger an Fenerbahce Istanbul, wie der Klub jetzt bekanntgab.

Nach Janis Strelnieks (Olympiakos Piräus) und Daniel Theis (voraussichtlich Boston Celtics) muss Brose Bamberg in dem italienischen Flügelspieler eine weitere Stütze ziehen lassen. Nicolò Melli verlässt die Franken nach zwei Jahren und geht künftig für Euroleague-Champion Fenerbahce Istanbul auf Punktejagd. Berreits am Freitag war bekannt geworden, dass Sportdirektor Daniele Baiesi zu Bayern München wechselt. Zudem wird Spielmacher Fabien Causeur mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Damit wird bei den Fans auch ein wenig die Vorfreude auf die neue Euroleague-Saison getrübt, die für die Bamberger am 12. Oktober mit einem Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv beginnt.