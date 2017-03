Brose Bamberg Formtief macht Sorgen

Zwei Niederlagen in Folge - das kennen sie in Bamberg ja schon gar nicht mehr. Nun ist es passiert. In der Euroleague ist für Brose Bamberg das Erreichen der besten acht Teams endgültig außer Reichweite. Und in der Bundesliga droht der Verlust der Vormachtstellung.

Das war deutlich. 71:96 hieß es in der Euroleague gegen das spanische Team Laboral Vitoria - Bambergs Trainer Andrea Trinchieri brachte es mit einem Satz auf den Punkt: "Wir waren heute mehr als durchschnittlich." Physisch und psychisch sei seine Mannschaft vor allem im ersten Viertel nicht in der Lage gewesen, mit den Spaniern mitzuhalten. Nach der Niederlage am Sonntag in der Basketball-Bundesliga (BBL) beim Erzrivalen FC Bayern kassierten die Oberfranken die zweite empfindliche Niederlage innerhalb von 48 Stunden.

In der Euroleague war es die 18. Niederlage im 27. Spiel. Die "Königsklasse" müssen und wollen die Bamberger nun anständig zu Ende spielen. Mental wird sich das bestbesetzte deutsche Team ab sofort auf die Meisterschaft konzentrieren. Nach dem Gastspiel in Mailand am Donnerstag kommt schon am Sonntag der ungeschlagene Tabellenführer ratiopharm Ulm in die Bamberger Arena. Die Partie dürfte ein erster Fingerzeig dafür werden, wie diese Spielzeit bewertet wird.

Leise Zweifel an Vormachtstellung in der BBL

Muss Lösungen finden: Bambergs Headcoach Andrea Trinchieri

Mit dem Pokalsieg ist zumindest ein nationaler Titel bereits eingetütet. Die aktuelle kleine Formkrise nährt aber Zweifel, ob die dominierende deutsche Mannschaft der letzten Jahre ihrer Favoritenrolle in der Liga wirklich gerecht werden kann. Die vielen Spiele haben Kraft und Substanz gekostet, das merkt man jetzt. Der Kader der Bamberger ist zwar gut und tief besetzt, aber im Moment laufen so ziemlich alle Spieler ihrer Bestform hinterher. Gleichzeitig kommen die Münchner allmählich ins Rollen, und Ulm gibt sich bisher keine Blöße.

Wollen die Oberfranken Platz eins nach der Hauptrunde erreichen, um damit bis zum Schluss der Playoffs in den entscheidenden Spielen Heimrecht zu haben, muss am Wochenende ein Sieg gegen Ulm her. Und auch danach ist verlieren verboten.