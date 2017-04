Basketball-Bundesliga Bamberg lässt Bayreuth keine Chance im Franken-Duell

Titelverteidiger Brose Bamberg bleibt Tabellenführer Ulm in der Basketball-Bundesliga auf den Fersen. Die Bamberger setzten sich am 29. Spieltag gegen medi Bayreuth klar mit 83:65 durch und liegen damit vier Punkte hinter Ulm.

Die Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri diktierte das Spiel am Sonntagabend von Beginn an, bester Werfer beim Gastgeber war Janis Strelnieks mit 17 Punkten. Beim Tabellenvierten aus Bayreuth kam Nate Linhart ebenfalls auf 17 Zähler.

"Glückwunsch nach Bayreuth für diese tolle Saison, sie sind das beste Dreierteam der Liga. Ich bin heute wirklich zufrieden mit unserer Verteidigung, wir haben über 40 Minuten ordentliche Defense gespielt. Wir haben Bayreuth bei 35 % Zweier und 32 % Dreier gehalten. Das ist jetzt ein neues Kapital für uns nach der Euroleague, wir bereiten uns auf die Playoffs vor." Bamberg-Coach Andrea Trinchieri

München schlägt Ulm

Der Spitzenreiter aus Ulm hatte am Samstag bereits gegen die Basketballer vom FC Bayern München seine erste Liga-Niederlage in dieser Spielzeit kassiert. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass Bamberg den Ulmern noch die Tabellenführung noch abtrotzen kann. Der Vizemeister aus Baden-Württemberg hat ein Spiel mehr in der Hinterhand als Bamberg und den bei Punktgleichheit entscheidenden direkten Vergleich gewonnen.